Maria Cârneci, mesaj sfâșietor în memoria lui Nelu Ploieșteanu: „Mi se rupe sufletul”

In articol:

Lacrimi și durere în sufletele vedetelor. Vestea morții regretatului Nelu Ploieșteanu a întristat showbiz-ul românesc. Colegii de breaslă au transmis mesaje de condoleanțe. În cadrul unei emisiuni de televizune, Maria Cârneci a oferit primele declarații după decesul regretatului artist de muzică lăutărească. Solista de muzică populară l-a descris pe Nelu Ploieșteanu folosind cuvinte de laudă.

Potrivit spuselor sale, artista nu a pierdut un coleg, ci un prieten apropiat.

Citeste si: Marele regret al lui Nelu Ploieșteanu, înainte de a fi intubat! Ce i-a spus fiicei sale

„Am cântat alături de el în Germania, la Offenbach 6 luni de zile. Mi se rupe sufletul, îi cunosc familia, o cunosc pe soție, îi cunosc copiii. Un artist care lasă multă durere și în lumea noastră a colegilor, dar mai ales a familiei pentru el se zbătea, el muncea ca toți să fie bine și să nu le lipsească ceva. Nu pot să vă spun în cuvinte cât de rău îmi pare pentru că în atâția ani, am mii de amintiri frumoase alături de soțul meu, care a plecat la stele acum un an și ceva.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Citeste si: Nelu Ploieșteanu a murit sau nu din cauza COVID-19?! Ce spune familia artistului despre înmormântare

Era un lăutar, un artist de mătase. Niciodată nu intra pe scenă la voia întâmplării. Deși bărbat, era atent la cele mai mici detalii, impecabil, iar ca om, de o educație și de o modestie cum rar întâlnim. De dimineață mi-a scris o prietenă. Deci, am rămas șocată. Timp de 20 de minute am rămas cu telefonul în mână și nu știam unde să o mai apuc. Cât poate să fie de greu, ce putere avem noi, decât ne-am rugat pentru toți care sunt pe patul de suferință, dar din păcate, încă o dată ne demonstrează viața că omul, în general, nu are nicio putere și că nimeni nu știe când, cum și care va fi ultima clipă. Din păcate, pentru Nelu s-a întâmplat astăzi”.

Nelu Ploieșteanu a murit la vârsta de 70 de ani, răpus de COVID

Nelu Ploieșteanu a murit răpus de COVID-19

Interpretul de muzică populară era internat din data de 13 martie la Spitalul Floreasca din Capitală. Artistul, infectat cu SARS-COV-2, a fost intubat, după ce a ajuns la spital cu o saturație a oxigenului de 50%, în timp ce plămânii săi au fost afectați în proporție de 70%. În ciuda eforturilor medicilor, Nelu Ploieșteanu a încetat din viață.