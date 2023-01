Maria Cârneci și-a deschis sufletul pentru WOWbiz: "E greu să iau decizii de una singură" După pierderea soțului, viața artistei s-a schimbat complet | EXCLUSIV

In articol:

Maria Cârneci are acum 69 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste de folclor de la noi.

Maria Cârneci, planuri și dorințe pentru 2023

Românii de pretutindeni o recunosc și doresc să-i asculte piesele, agenda sa profesională fiind mereu plină, ceea ce o face să fie și una dintre vedetele pentru care acum banii nu mai sunt o problemă. Acum trei ani și-a pierdut soțul și încă încearcă să se obișnuiască cu gândul.

Maria Cârneci este pregătită pentru un an nou, plin de proiecte și realizări. Și-a făcut deja lista de dorințe pe care a împărtășit-o cu WOWbiz.

"Am planuri ca fiecare om. Să rezolv din probleme, să fie pentru toată lumea bine, să fim sănătoși, să fie pace pe pământ, că vedeți ce se întâmplă în lume. Am în plan să înregistrez câteva piese noi, să onorez ce am de onorat, contracte, emisiuni unde sunt invitată și așa mai departe. În rest, să fie familia bine, prietenii, toată lumea. Sănătatea e cea mai mare bogăție, pentru că degeaba îți dorești și visezi la nu știu ce dacă nu ești capabil să le duci la bun sfârșit. Să ne rugăm pentru toată lumea să fim sănătoși și facem cât putem, cât se poate, nu trebuie să exagerăm în nicio parte.", a precizat Maria Cârneci, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Cârneci, clipe dificile după pierderea soțului

Anul precedent a fost unul bun pentru artistă, așa că nu are regrete. Însă, nu poate încă să se obișnuiască cu gândul că nu îl mai are pe soțul ei aproape și că fiecare decizie trebuie să o ia de una singură.

"Din cauza problemelor, a timpului...acum e mai greu să iau decizii de una singură. Regrete nu am, dar probabil că au fost lucruri pe care aș fi dorit să le fac mai repede, dar nu au ținut neapărat numai de mine.", a mărturisit Maria Cârneci, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Cârneci, mesaj pentru familia lui Alexandru Arșinel, după moartea actorului

Maria Cârneci este îndurerată după ce a aflat despre moartea lui Alexandru Arșinel. Aceasta și-a exprimat gândurile și sentimentele, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, mai cu seamă că știe ce înseamnă suferința. În urmă cu aproximativ trei ani, Maria Cârneci și-a pierdut partenerul de viață. Cu emoție în glas, a transmis un mesaj familiei regretatului actor, Alexandru Arșinel, cu gândul la suferința proprie.

"Arșinel a fost legenda teatrului românesc. A întristat un popor întreg. Noi artiștii care am fost lângă el, am legat prietenii. A fost un artist adevărat, respectat și iubit de toată lumea. Și eu am trecut prin asta, știu cum e. Doresc familie multă putere. Dumnezeu l-a luat la El, printre stele. Ce mai pot să spun acum decât, Dumnezeu să îl odihnească și să îi ierte păcatele.", a declarat Maria Cârneci, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

