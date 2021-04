Maria Chițu, criticată dur de Războinici după ce s-a apropiat de Albert Oprea la Survivor România. Sorin Pușcașu: „Este diabolică și are gânduri meschine!”

In articol:

În urmă cu câteva zile, Războinicii făceau front comun împotriva lui Albert Oprea. După ce Maria Chițu s-a apropiat de cel mai votat concurent din competiție, a venit rândul ei să fie pusă la zid de colegii săi.

Maria Chițu, atacată dur de Războinici la Survivor România

Relația apropiată pe care o are cu Albert Oprea la Survivor România o costă scump pe Maria Chițu. După ce i-a luat apărarea Războinicul, concurenta este luată în colimatoriu de către colegii săi, în ciuda faptului că este una dintre cele mai bune sportive din competiție.

Războinicii au pierdut primul meci de imunitate al săptămânii și sunt nevoiți să facă nominalizări. În timpul consiliului, Maria Chițu a fost criticată de coechipierii săi pentru lipsa de implicare în activitățile din camp. Sorin Pușcașu spune despre concurentă că este diabolică, iar din punct de vedere social nu aduce nicio contribuție.

Maria Chițu de la Războinici

„Și eu am acuzat-o că e falsă, individualistă. În momentele în care noi pierdem sau câștigăm nu aud nimic din gura ei referitor la echipă. Dacă pierde echipa, nu pierde ea dacă a adus două puncte. Dacă a câștigat echipa se bucură doar de punctele ei. Și când e în camp și nu face nimic, toată lumea face ceva și ea doarme. Se mișcă în reluare. Am avut săptămâna trecută doua meciuri pierdute și în drum spre camp toți eram abătuți. Mi se pare că are o privire diabolică și gânduri meschine.

Noi deja ne gândeam că poate iese Starlin și ea nu vorbea cu nimeni, se uita la drum și era..(zâmbește). Parcă îi rulau niște chestii diabolice în minte și se gândea că îi ies. S-a întâmplat de multe ori în situații când noi eram destul de aiurea. Nu știe să conviețuiască cu alți oameni. Când noi facem curat în tabără si ea nu poate să-și tragă o pătura să putem face curat. Aduce puncte pentru ca sunt fete noi, dar pe partea socială e egală cu zero și nu se gândește deloc la echipă”, a spus Sorin Pușcașu despre Maria Chițu.

Sorin Pușcașu

Maria Chițu de la Survivor România, atacată din afara competiției de Vera Miron

Vera Miron a făcut mai multe declarații despre experiența la Survivor România, după eliminarea din competiție. Invitată în platoul emisiunii Teo Show, fosta concurentă a vorbit despre conflictele pe care le-a avut cu Maria Chițu, despre care susține că este o fire geloasă. Mai mult, ea a mărturisit că Războinica nu este plăcută de nimeni din echipă, cu excepția lui Albert Oprea.

Albert Oprea și Maria Chițu

„Maria mi se pare puțin frustrată. Ea mergea în junglă și plângea. Plângea pentru că nu știa să se integreze. Nu știa să vorbească cu echipa. Maria era geloasă că toată lumea se înțelegea bine cu mine. Ea se bucura atunci când pierdeam punct sau când nu puteam să intru pe traseu.

Tot ce am de zis despre ea este că era puțin geloasă pe mine, puțin mai mult. Ea a avut o problemă cu Marius și cu Andrei. Era geloasă pentru că Andrei și Marius vorbeau cu mine, iar ea îl simpatiza foarte mult pe Marius, mereu spunea „vai, ce drăguț e Marius! Din echipa Războinicilor nu o suportă nimeni pe Maria, în afară de Albert”, declara Vera Miron.