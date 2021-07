Maria Chițu, momente de panică la Survivor România! Ce au surprins camerele de filmat la miezul nopții

Maria Chițu, atacată în miezul nopții de un crab [Sursa foto: Captură KANAL D] 09:40, iul 5, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Maria Chițu a avut parte de un adevărat șoc la Survivor România 2021. În timp ce dormea, Războinica a fost atacată de un crab. Concurenta din Republica Dominicană a fost avertizată de mai multe ori de Elena Marin că în jurul baracei se plimbă foarte mulți crabi. Din imaginile surprinse de camera de filmat, crabul s-a urcat pe blondină în timp ce dormea și se apropia tot mai mult de fața acesteia.

Maria Chițu s-a trezit la timp și a reușit să îl îndepărteze, însă frica a pus imediat stăpânire pe ea.

„A fost una dintre cele mai grele nopți la Survivor. Elena mi-a spus acum câteva zile că se trezește deseori în timp ce dormim și vede că lângă noi umblă crabi și insecte. Am zis că exgerează pentru că e mai fricoasă. Crabul s-a suit în capul meu și probabil stătea acolo de ceva timp. Mi-a luat ceva timp până am realizat că se întâmplă asta. Reacția mea a fost să îi dau o palmă. S-a nimerit ca Andrei să se trezească și am avut noroc că s-a și uitat la mine. M-a văzut și și-a dat seama că ceva este neînregulă și m-am mutat la băieți în baracă”, a declarat Războinica.

Imaginile cu Maria Chițu, surprinse de camerele de filmat [Sursa foto: Captură KANAL D]

Maria Chițu, salvată de Războinicul Andrei

Maria Chițu a fost salvată de Războinicul Andrei, care a observat că blondina nu mai putea să adoarmă și a realizat că ceva este în neregulă. Tânăra a mărturisit că nu ar mai fi putut să adoarmă în urma acestui incident și îi este recunoscătoare colegului ei.

„Am stat și m-am gândit ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu mă ajuta Andrei. Probabil aș fi stat în aceeași poziție, uitându-mă afară, încercând să nu adorm pentru că îmi era foarte frică. Probabil aș fi stat așa ore întregi până m-ar fi luat somnul, s-ar mai fi urcat 10 crabi pe mine și aș fi murit”, a spus Maria Chițu, la Survivor România 2021.

Maria Chițu de la Survivor România 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]