Maria Chițu, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2021. Ce spune despre Zanni EXCLUSIV

Maria Chițu, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2021 18:47, iul 10, 2021 Autor: Loredana Dobre

Maria Chițu a fost eliminată vineri seara la Survivor România, în ultima semifinală a competiției. Războinica declara că pleacă cu zâmbetul pe buze și este recunoscătoare pentru aventura din Dominicană.

În ziua finalei Survivor România și la doar câteva ore distanță de eliminarea din competiție, Maria Chițu vorbește deschis despre cele mai frumoase și grele momente petrecute în competiție.

„Am fost emoționată pentru că știam, adică mă așteptam că eu voi fi cea care va fi eliminată. Zanni dintotdeauna a avut foarte multă susținere din partea publicului. Eu eram emoționată că o să ies și eram emoționată că va trebui să vorbesc și că va trebui să îmi iau rămas bun. Cel mai emoționant era faptul că va trebui să îmi iau rămas bun de la colegii mei. Eu am emoții de fiecare dată când intru pe traseu. Cumva eram mai motivată când intram cu Zanni, dar voiam să-i bat și pe Războinici pentru că știam că asta mă va aduce cât mai departe și îmi va asigura imunitatea.

Am făcut tot ce am putut. Îmi doream foarte mult să ajung în finală, să ajung acolo. Nu am plâns, am plâns atunci când mi-am sunat familia. Eram foarte emoționată pentru că erau foarte mândri de mine și știam că am fost foarte susținută de publicul de acasă. Când m-am văzut nominalizată cu Elena și cu Zanni mă gândeam că ei, fiind veterani, o să aibă mai multă susținere. Eu am și spus în timp ce o vedeam pe Elena că e foarte emotionată, că eram foarte sigură că eu voi fi cea care va ieși afară. I-am spus și ei că știam că eu voi iesi. I-am transmis să aibă încredere în ea, să nu aibă emoții să fie puternică.

A fost o surpriză, nu mă așteptam. Eu mă gândeam că nu am șanse împotriva ei. Din păcate am izbucnit în plâns pentru că mă uitam la ea și era în lacrimi. M-a emoționant pentru că știam cât de mult își dorește să rămână. M-am bucurat în schimb că am rămas. Am văzut anumite nedreptăți, am văzut cum colegii lui Albert spuneau că nu merită să rămână în competiție, deoarece e mai slab. Eu nu am considerat asta, am considerat că el avea o perioadă în care era mai slab psihic. Ulterior am avut dreptate. Albert a început să aducă puncte din nou”, a spus Războinica.

Maria Chițu, eliminată la Survivor România înainte de marea finală

Războinica a ratat finala Survivor România la mustață, după ce a ajuns la votul publicului împreună cu Zanni de la Faimoși. Maria Chițu a spus că este mândră de parcursul său în competiție și pleacă fericită acasă. „Mă simt liniștită. Nu a fost ușor nimic din ce am trăit. Nu mai am multe cuvinte pe care le-aș spune, am spus tot ce aveam de spus. Tot ce pot să fac e să mulțumesc. Le mulțumesc colegilor, au fost că o familie pentru bine, cu bune și cu rele.

Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, domnul Dan, pentru blândețea cu care ne-ați vorbit. Aș vrea să mulțumesc persoanelor care au făcut posibil Survivor, pentru că mi-au dat șansă să demonstrez ceea ce am demonstrat. Sunt bucuroasă, sunt cu zâmbetul pe buze, știu că mă voi întoarce la cei dragi, pe care abia aștept să îi văd. Plec cu zâmbetul pe buze și mulțumesc tuturor. A fost cea mai tare experiență din viață mea”, a spus Maria Chițu, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.