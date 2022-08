Maria Ciobanu a revenit în România și are planuri mari! Steliana Sima, buna sa prietenă, îi va fi alături: "O să plecăm la prietenii noștri călugări" | EXCLUSIV

In articol:

Maria Ciobanu este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din țara noastră. Artista s-a stabilit în urmă cu mai mulți ani în Statele Unite ale Americii. Steliana Sima, o altă interpretă de muzică populară foarte iubită de public, are o relație cu adevărat specială cu Maria Ciobanu, fiind prietena ei de suflet.

Maria Ciobanu și Steliana Sima iau la pas România

Maria Ciobanu tocmai a aterizat din America în România. Oricât de mult ar fi plecată, nu uită de locul natal și de poporul care o iubește atât pe ea, cât și muzica ei. Prietena ei de suflet, Steliana Sima, a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a povestit ce planuri are acum că prințesa ei s-a întors în țară. Artista vrea să își petreacă vacanța în locuri speciale alături de prietena ei cea mai bună și să se bucure de timpul petrecut împreună. Iată unde se pregătesc să plece cele două.

"Eu am fost și încă sunt în Oltenia la părinții mei, astăzi vin spre București și urmează să ne întâlnim. O dată pe an vine în țară prințesa mea. În fiecare an când vine, pe toată perioada cât stă în țară, merge și face și tratamentele la stațiunile noastre balneo. O să plecăm și în Bucovina, o să plecăm în Moldova la mănăstire la prietenii noștri călugări, o să mergem la părintele Calistrat, la Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Chiar o să mergem împreună și la stațiunile balneo, să vedem pe unde. Eu intenționez să ajungem undeva în zona litoralului. În fiecare an, prințesa merge.", a declarat Steliana Sima, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Steliana Sima, viață de artist

Steliana Sima are multe evenimente, ca orice artist iubit și apreciat de public. Interpreta de muzică populară se bucură de meseria ei și consideră aceasta este menirea ei, de cânta și încânta publicul.

"Evenimentele, dacă nu ni s-ar mai lua dreptul la muncă, normal că avem activitate. Mergem și cântăm oamenilor și le bucurăm sufletul. Aceasta este activitatea noastră de bază, noi suntem artiști profesioniști.", a mărturisit Steliana Sima, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

