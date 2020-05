In articol:

Maria Constantin a trecut de-a lungul anilor prin momente dureroase, care au condus-o spre episoade de depresie. Spre exemplu, despărțirea de Marcel Toader a îngenuncheat-o pe frumoasa cântăreață. Aceasta a decis să vorbească deschis despre problemele cu care s-a confruntat în ultimii ani, dar mai ales despre depresia care a lovit-o imediat după ruptură.

Maria Constantin, declarații dureroase

„Eu consider că în momentul în care doi oameni se despart, amândoi, mai mult sau mai puţin, sunt de vină. Cred că am ajuns la o vârstă în care sunt matură şi m-am aşezat psihic, chiar dacă am trecut prin greutăţi. Trebuie să accepţi şi să înţelegi persoana de lângă tine, să spui nu când e „nu”, să îţi spui punctul de vedere.

Au fost şi oameni care nu au avut încredere că voi ajunge aici. Am trecut peste asta şi am încercat să îmi îndeplinesc visul. Am avut foarte multe nopţi în care îmi doream să nu mă mai trezesc, plângeam. Sunt momente în viaţă când trebuie să te întăreşti, că altfel cazi. Este foarte greu, pentru că meseria noastră este extrem de solicitantă”, a povestit solista la o televiziune.

Povestea de iubire dintre Maria Constantin și Marcel Toader s-a terminat cu scandal. Afaceristul a acuzat-o pe cântăreață că l-ar fi înșelat. Marcel Toader a murit la ceva timp după divorțul de artistă.