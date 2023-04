Maria Constantin a revenit la blondul care a consacrat-o! Fanii au avut parte de o surpriză: „Culoarea părului este genială”

In articol:

După ce s-a întors din competiția care a pus-o la grea încercare în junglă, Maria Constantin a avut de suferit din cauza faptului că podoaba sa capilară s-a deteriorat în urma condițiilor neprielnice. Chiar dacă a petrecut numai o săptămână în junglă, a fost de ajuns pentru ca părul ei să se deterioreze destul de mult, fiind nevoită ulterior să tundă mulți cm și să se vopsească din blond în șaten.

Schimbarea nu a fost pe placul fanilor ei, care nu s-au sfiit să o critice pentru faptul că a recurs la această schimbare despre care au spus că nu o avantajează deloc. La acea vreme, artista și-a motivat decizia spunându-le că nici dacă și-ar fi dorit nu ar mai fi putut avea părul blond, din cauza gradului mare de degradare. După mai mult timp în care s-a luptat să-și reînsănătoșească podoaba capilară, a venit momentul să revină la culoarea de păr care a consacrat-o! Fanii au fost în extaz să vadă că Maria Constantin și-a făcut o nouă schimbare de look, care o avantajează din plin acum.

„Mult mai bine îți stă blondă!”, „Wow, culoarea părului este genială! Ne poți spune nuanța?”, „Superbă ca de fiecare dată”, „Îți stă bine. Ești superbă și frumoasă”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de la fani.

Maria Constantin, despre schimbările prin care a trecut în urma experienței din junglă

Maria Constantin a povestit, cu lux de amănunte, ce s-a întâmplat cu părul său după ce a plecat din junglă, dar și cum s-a transformat din blond în verde la prima spălare pe păr pe care a făcut-o fix înainte să se întoarcă acasă.

„Eu nu am stat decât o săptămănă în junglă, dar nu știu ce s-a întâmplat acolo cu părul meu, e distrus, pur și simplu. Nu aveam șampon, nu aveam nimic acolo. Am observat că imediat ce am ajuns la hotel, după ce am ieșit din concurs, atunci când mi-am făcut baie la hotel, părul s-a făcut din blond – verde. Incredibil, nu știu ce proces de degradare s-a întâmplat acolo. A fost un fenomen foarte ciudat.Am tăiat jumătate din păr, cred! Nu am mai avut ce face, cum să-l recuperez cu vreun tratament minune. Am fost nevoită să-l vopsesc șaten pentru că blond nu mai mergea deloc. Și mie îmi place mai mult blondă, dar asta e. Nu știu când o să-mi revin la culoarea mea inițială. Și fanii mi-au spus că nu prea îmi stă bine cu culoarea asta, dar asta e!' , declara artista la scurt timp după ce s-a întors din Republica Dominicană, potrivit click.