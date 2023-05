Maria Constantin a spus clar ce nu vrea să facă în ziua nunții. Nici măcar nu vrea să audă de acest lucru: "Nu am superstiții, dar asta îmi doresc" | EXCLUSIV

In articol:

Artista nu are superstiții, dar există un lucru pe care nu vrea să-l facă în ziua marelui eveniment.

Maria Constantin și Robert Stoica s-au ocupat de toate pregătirile pentru ziua cea mare, iar rochia de mireasă este și ea aproape gata.

Lista artiștilor a fost deja stabilită, locația aleasă și preparatele culinare stabilite pe sprânceană, tocmai pentru a mulțumi chiar și cele mai sofisticate gusturi. Îndrăgita interpretă de muzică populară și-a stabilit și domnișoarele de onoare, iar Vica Blochina nu lipsește de pe listă.

Vedeta a discutat recent cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit că nu are emoții, tocmai pentru că știe că totul va ieși exact așa cum au planificat. Nici superstițiile nu sunt pe lista Mariei Constantin, însă are un singur lucru de care nu vrea să audă la marele eveniment.

Maria Constantin, totul despre singurul lucru pe care nu vrea să-l facă la nuntă

Artista și-a stabilit deja toate detaliile pentru eveniment.

Petrecerea va avea loc în aer liber, iar invitații trebuie să respecte regula și să poarte toți alb. Ceremonia va avea loc cu câteva zile înainte petrecerii, însă va fi ținută într-un cadru mult mai restrâns.

Dacă la capitolul tradiții artista a renunțat deja, când vine vorba de superstiții ne-a mărturisit că nu ține cont de ele și nici nu o sperie. Are însă Maria Constantin un singur lucru pe care nu își dorește să-l facă la nunta ei.

"Nu am superstiții, eu nu am superstiții în general și nu voi avea nici pentru nuntă. Un singur lucru clar nu vreau să fac, nu e vorba de superstiție, dar nu o să cânt la nunta mea. Aș vrea să fie singura zi din an în care să nu cânt eu, ci să mi se cânte.

Sunt numeroși artiști care îmi sunt și foarte buni prieteni și alături de care ne vom distra cu siguranță așa că eu pot sta liniștită să mă bucur de eveniment. Cânt tot anul așa că am zis că la nunta mea va fi singura zi când mă voi bucura de muzica colegilor de breaslă", ne-a dezvăluit interpreta de muzică populară, în exclusivitate.

Cine sunt artiștii care vor cânta la nunta Mariei Constantin

Prietenii vedetei vor întreține atmosfera la marele eveniment. Emilia Ghinescu și Marcela Fota nu vor lipsi de la petrecerea ce va avea loc lângă București, iar Luis Gabriela va cânta și el la nuntă. Adrian Minune, bun prieten al cântăreței, are cel mai probabil, surprizele deja pregătite.

Dacă ea nu cântă, Maria Constantin s-a asigurat că nu vor lipsi nume de seamă de la eveniment. Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat chiar de la artistă lista cântăreților care vor da startul petrecerii și îi vor ține pe invitați pe ringul de dans toată noapte.

"O să fie Luis Gabriel, o să vină și Adrian Minune. Nu va lipsi Emilia Ghinescu care îmi este și prietenă. Va veni și Marcela Fota care îmi este și ea prietenă.

Mai trebuie să mai stabilim câteva detalii, voi avea și un cvartet la începutul nunții care să o să cânte cafe concert. Prietenul meu DJ Stone va fi și DJ-ul de la nunta noastră. Momentan nu am stabilit toate detaliile chiar cu toată lumea", a povestit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Ce surprize au pregătit Maria Constantin și Robert Stoica pentru nuntă

Petrecerea în aer liber va fi una plină de surprize. O nuntă de lux și plină de eleganță, cam așa o putem descrie, tocmai pentru că vedeta ne-a mărturisit ce surprize a pregătit pentru invitații săi.

"Am stabilit în mare parte și meniul, va fi în stil italienesc. Aperitivul și cu peștele vor fi servite la farfurie pentru că este foarte cald, iar seara când se întunecă vom avea, de la sarmale și friptură și restul preparatelor, vor fi în genul acela de live cooking.

Vom avea și un colț cu trabucuri și narghilele pentru invitați, va fi o mașină de înghețată, o mașină cu bere. Vom avea și o mașină de popcorn, va fi o petrecere ca un festival", ne-a dezvăluit artista, în exclusivitate.

