Maria Constantin, adevărul despre numele ei din buletin! Puțini știu ce nume de scenă a avut când a debutat în carieră: „Nu am alt nume”

Maria Constantin se numără printre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Toată lumea o știe acum, însă puțini își amintesc ce nume avea când s-a lansat. Chiar dacă nu o cheamă așa în buletin, cântăreața a fost strigată mereu altfel de către părinții ei, lucru care nu s-a schimbat nici până în ziua de astăzi.

Maria Constantin, adevărul despre numele ei

Maria Constantin nu poate să uite cum s-a lansat în carieră și ce nume de scenă a avut la acel moment. Recent, a dezvăluit public că înainte s-a numit „Mirela Constantin”, chiar dacă numele ei din buletin este „Maria”. Blondina a dezvăluit că părinții eu i-au spus mereu „Mirela”, în semn de alint, lucru pe care îl fac și astăzi. Artista a vorbit despre acest detaliu din viața ei cu zâmbetul pe buze, mai ales că fanii ei care o urmăresc de la începutul carierei știu cu ce nume de scenă a debutat.

„Nu am alt nume în afară de Maria, cu toate că eu când m-am lansat m-am lansat cu numele Mirela Constantin, pentru că așa îmi spuneau părinții, dar în buletin scrie Maria. Ai mei tot așa îmi spun, Mirela, așa m-au strigat de când am fost mică”, a spus Maria Constantin, conform Fanatik.

Maria Constantin, detalii despre sarcină

La scurt timp după ce s-a căsătorit, Maria Constantin a vorbit despre o viitoare sarcină. Artista a menționat că atât ea, cât și soțul ei își doresc încă o minune în viața lor, însă, din cauza unor complicații, acest aspect rămână încă la statutul de dorință.

„Nu e ceva neapărat pentru noi. Da, ne dorim, dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate. Cumva, nu mai sper la lucrul acesta. Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet. Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți. Ce-i drept, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în sfârșit pot să spun că sunt fericită și nu îmi doresc să se termine fericirea asta niciodată.”, a mărturisit Maria Constantin.