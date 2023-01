Maria Constantin, foc și pară după ce s-a aflat ce tarif are la nunți! Artista, reacție furibundă după ce a fost aspru criticată: "Este un preț rezonabil și nu mă justific nimănui" | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin este în centrul atenției, după ce în spațiul public au apărut tarifele pe care le cere pentru un concert, iar internauții au criticat-o pentru prețul piperat pe care îl impune.

Frumoasa cântăreață are însă o altă părere și ne-a mărturisit că deși are prețuri mari, așa cum crede lumea, nu duce lipsă de spectacole astfel că are agenda plină. Maria Constantin spune că nici nu are de ce să se justifice, căci prețurile diferă foarte mult în funcție de locația evenimentului și mărimea acestuia.

Maria Constantin, reacție tranșantă cu privire la prețurile pentru concerte

Recent, în presă au apărut tarifele Mariei Constantin pentru concerte, iar fanii și haterii au luat imediat atitudine. În timp ce pentru unii este un preț cinstit, alții spun că în zilele noastre și cu problemele financiare are românilor sumele sunt exagerate.

Citește și: Maria Constantin a recunoscut abia acum de ce nu vrea să-și aducă fiul să locuiască alături de ea și viitorul ei soț. Cum se înțelege băiatul cu Robert Stoica: „Mai bine să stea acolo, la țară”

Vedeta are însă o altă părere și spune că aceste comentarii nu au lipsit niciodată. Mai mult decât atât, vedeta își apără prestațiile și lista de prețuri precizând că fiecare om este liber să aleagă dacă o cheamă sau nu așa cum și artiștii aleg singuri ce tarife practică.

"Fiecare este liber să comenteze ce vrea. Tariful îl poate afla oricine pentru că mă pot suna personal. Oricine poate să afle tariful, iar el este decis și în funcție de zona în care este evenimentul. Poate să fie diferit", a mărturisit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Uitați cât de bine arată.” Denisa Coțolan, despre sarcină- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Maria Constantin [Sursa foto: Instagram]

"Nu cred că sunt tarife atât de mari"

Maria Constantin este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Vedeta cântă muzică populară și în trecut a mai fost criticată pentru că s-a apucat și de manele.

Citește și: Robert Stoica nu pierde vremea, după plecarea Mariei Constantin. Ce face pentru a nu se simți singur: "Încearcă să își ocupe timpul"

În ceea ce privește concertele, Maria Constantin ne-a mărturisit că tarifele variază de la tipul de eveniment, până la numărul de persoane și locație. Artista a mărturisit că nu poate cere pentru un concert departe de Capitală același tarif ca în București.

"Nu cred că sunt tarife atât de mari. Există tarife pentru fiecare buget, în funcție de eveniment. Este clar că nu pot să cer aceeași bani dacă evenimentul este în București și este un eveniment restrâns, adică privat. Eu nu am de ce să mă justific nimănui, acela este tariful meu și punct", a explicat Maria Constantin, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Maria Constantin [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Maria Constantin despre prețurile altor artiști

Dacă haterii cred că este prea scump, Maria Constantin este de părere că este un tarif rezonabil. Vedeta ne-a mărturisit că față de alți colegi de breaslă, prețurile sunt unele corecte, aliniate la tarifele din piață sau poate chiar mai mici.

"Plus de asta, eu am evenimente. Se pare că oamenii vor și așa, deci există cerință pe piață că dacă nu aș avea evenimente, atunci cu siguranță noi toți artiștii am lăsa un tarif mult mai jos. Asta ne este meseria. Este un preț rezonabil, apropiat chiar de celelalte prețuri. Nu înțeleg unde ar fi problema lor", a mai precizat Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!