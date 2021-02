Maria Constantin, momente de groază în timpul căsniciei cu Marcel Toader: „Îmi doream ca a doua zi să nu mai mai trezesc...”

In articol:

Maria Constantin și Marcel Toader au fost protagoniștii unui scandal care a ținut o perioadă lungă de timp primele pagini ale tabloidelor. Cântăreața a fost invitată într-o emisiune televizată, unde a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut. Artsia a mărturisit că și-ar fi dorit să nu mai fie în acele momente.

„În momentele respective mi-am dorit să nu am televizor în casă, să nu aud în stânga în dreapta, toată lumea mă suna de tot ce se discuta. A fost foarte dur că s-a lovit în familia mea, în copilul meu și s-a degradat foarte mult. Într-o noapte mama m-a sunat și plângea, eu încercam să fiu tare și îmi doream ca a doua zi să nu mai mai trezesc și am considerat că într-adevăr am o problemă și trebuie să apelez la oamenii de specialitate”, a declarat Maria Constantin.

Marcel Toader și Maria Constantin

Maria Constantin, bătută și înșelată de Marcel Toader

Maria Constantin a mărturisit că a fost agresată fizic și înșelată de fostul ei soț, Marcel Toader. Deși au fost multe momente frumoase în căsnicie, totul a luat o întorsătură dramatică.

„Da, a fost (n.red. agresiune fizică). Simplu fapt că am spus că vreau să se termine relația noastră. Eu am fost cea care în noaptea respectivă am vrut să plec, am plecat a doua zi, am încercat să iau lucrurile cu calm, fiecare pas l-am făcut cu calm.

Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros, atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ar fi, nu mai există comunicare, apreciere. Te simți în plus, am consierat că decât să fiu în plus...mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine”, a mai spus Maria Constantin, într-o emisiune televizată.