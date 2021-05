Maria Constantin, prima reacție după ce s-a aflat că vindea dulciuri la o tarabă: „Nu îmi e rușine să muncesc”

In articol:

Maria Constantin a fost făcută praf de un internaut pe rețelele de socializare. Robert Stoica, actualul ei iubit, a postat pe Instagram o fotografie în care apărea în compania blondinei, iar unul dintre urmăritorii acestuia a recunoscut-o și imediat i-a dat trecutul în vileag.

„Cum te-ai pricopsit, frate, cu tăvălita asta care vindea turtă dulce la tarabă Constitutiei la targul de Crăciun?”, a fost comentariul internautului.

Robert Stoica a sters în cele din urmă toate comentariile la ultima poză cu ei doi, dar nici interpreta de muzică populară nu a stat deloc cu mâinile în sân, iar la scurt timp i-a dat și replica celui care credea că o va face să se rușineze cu munca pe care a prestat-o în trecut.

Ce spune Maria Constantin despre trecutul ei

Blondinei nu-i este rusine cu trecutul ei, ba chiar spune că mai rușine i-ar fi fost dacă nu muncea, căci atâta timp cât îți căștigi singur banii nu ai de ce să te ascunzi. Maria Constantin spune că este genul de om care nu a așteptat niciodată nimic de la nimeni, iar pentru tot ce are a lucrat din greu.

”Și ce?! E o rușine să muncești? Nu contează. Da, frate, mie îmi place să vând turtă dulce. Vând orice. E important să vând și șă nu stau să cer bani de la altcineva și că mi-am câștigat singură existența. Nu contează că am vândut la tarabă, că am cântat, nu contează ce am făcut, dar mi-am câștigat singură existența și nu am cerut nimănui. Nu îmi e rușine să muncesc. Și mâine pot să mă duc la Constituției și să-mi pun o tarabă acolo. Pot să dau și cu mătura și cu sapa.

Nu am căutat să-mi găsesc pe cineva și să aștept să-mi dea 100 de milioane ca să-mi cumpăr nu știu ce. Mie îmi place să muncesc și să-mi câștig banii cinstit. Din mesajele astea, majoritatea oamenilor sunt niște oameni frustrați care n-au ce face. Decât să-mi scrie mie mesaje, mai bine s-ar duce să-și găsească un job, să muncească, ceea ce fac și eu. (…) Sunt chiar mare șmecheră pentru că am vândut turtă dulce la târgul de Crăciun din Constituției, pentru că acolo nu intră oricine să vândă turtă dulce”, a spus Maria Constantin la un poste de televiziune.