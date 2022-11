Maria Constantin reacționează, după ce a fost criticată că s-a apucat să cânte manele. A spus-o fără ocolișuri: "Nimeni nu-mi plătește mie facturile!"

In articol:

Maria Constantin a avut o reacție tranșantă, după ce a fost criticată în mediul online pentru faptul că a început să cânte manele la evenimentele la care este invitată.

Artista, în vârstă de 35 de ani , nu s-a ferit să le dea replica celor care o judecă pentru alegerile făcute. Iată ce a declarat într-un interviu recent!

Maria Constantin: "Nu cred că sunt singura interpretă de muzică populară care s-a apucat de manele, hai să fim serioși!"

Pentru că a fost criticată în nenumărate rânduri pentru decizia de a aborda și un alt stil muzical, Maria Constantin a ținut să explice cum a ajuns să cânte manele la evenimente. Artista spune că, de fapt, la bază nu a cântat niciodată doar muzică populară, iar folclorul a reprezentat pentru ea o pasiune moștenită de la tatăl ei, care a fost instrumentist.

Mai mult, cântăreață susține că nu are nicio problemă să se plieze după ceea ce îi cere publicul:

Muzica populară este o pasiune, pentru că am crescut cu ea în casă, tatăl meu fiind instrumentist. Dar trebuie să ne mai și pliem după ceea ce se cere, în condițiile care sunt. Până la urmă, publicul decide. Publicul ne ridică, publicul ne coboară. Dacă asta se ascultă, asta cântăm! Cânt și eu o manea un pic mai stilizată, mai spre folclor. Asta se cere și atunci, într-adevăr, chiar dacă eu aș vrea să merg pe un stil muzical, care mi-ar plăcea poate mult mai mult, cerințele astea sunt. Trebuie să ne acomodăm.", a declarat Maria Constantin potrivit antenastars.ro.

Maria Constantin merge pe instinct și nu ia în seamă gurile rele

Maria Constantin spune că s-a obișnuit deja să fie criticată, dar acest lucru nu o mai afectează. Artista susține că a făcut întotdeauna ceea ce a simțit, atunci când a venit vorba de cariera ei muzicală: "Pe mine nu mă deranjează, în general, ceea ce zice lumea. Nimeni nu stă lângă mine, nimeni nu-mi plătește mie facturile. Eu fac fix ceea ce simt eu și consider că atunci când faci ceea ce simți, poți să și transmiți mult mai mult.(...)

Cred că am fost printre primii interpreți de muzică populară care și-a dat jos costumul național și a apărut cu tot felul de vestimentații un pic mai stilizate. Chiar dacă am fost criticată, ulterior am fost un model pentru colegii mei. Am vrut să fiu un pic mai excentrică, am vrut să fiu eu. Dacă nu sunt înțeleasă, asta e.", a mai spus Maria Constantin.

