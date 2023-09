Maria Constantin sare în apărarea lui Pescobar: „Să mai zică cineva că nu este bună mâncarea”. Ce a avut de spus, după neregulile descoperite de inspectorii ANPC în restaurantele afaceristului: „Pentru haterii care vorbesc că era mizerie"

In articol:

Scandalul în care a fost implicat Pescobar, în urma vizitelor ANPC, a împărțit oamenii în doua tabere, cei care s-au bucurat pentru eșecul afaceristului și cei care l-au susținut și apreciat indiferent de problemele cu care s-a confruntat. În cea de-a doua categorie se află și Maria Constantin, alături de partenerul său, Robert Stoica.

Prezentă chiar la unul dintre localurile lui Pescobar, cu mai multe feluri de mâncare comandate în față, artista i-a transmis un mesaj de susținere acestuia, cu mențiunea că este și va rămâne un client fidel, foarte mulțumit de fiecare dată.

Cu numai o seară în urmă, Maria Constantin a fost să mănânce la unul dintre restaurantele lui Pescobar din capitală, de acolo de unde le-a transmis tuturor că este singurul loc de unde a plecat pe deplin mulțumită și satisfăcută de servicii, cât și la capitolul fructe de mare, întrecând chiar și cele mai de lux restaurante la care a fost de-a lungul timpului.

„Să mai zică cineva că nu este bună mâncarea la Pescobar. Eu sunt mare fan, vin de fiecare dată când am poftă de fructe de mare li, credeți-mă, am fost și în restaurante de super lux și super scumpe unde am comandat fructe de mare și niciodată nu mi-a venit așa, iar pentru haterii ăia care vorbesc că era mizerie în bucătărie, și eu când gătesc acasă, indiferent că gătesc doar două ouă în tigaie, tot mai sare pe faianță, adică haideți să nu fim răi. Cei care au mâncat aici, probabil știu. Succes!”, a fost mesajul pe care Maria Constantin l-a transmis în mediul online, în semn de susținere pentru Pescobar.

Citeste si: Tratamente balneare gratuite pentru români în anul 2023. Iată categoriile ce pot beneficia de acestea- kanald.ro

Citeste si: Tragedie uriașă! S-a stins din viață unul dintre cei mai mari actori ai lumii- stirileprotv.ro

Citește și: Problemele pe care Emilia Dorobanțu le-a întâmpinat în căsnicie. Nimeni nu știa că a trecut prin asta: "La început era foarte greu"

Pescobar, anunț de angajare pentru foști inspectori ANPC

Paul Nicolau nu s-a lăsat nicio clipă în fața valului de măsuri restrictive la care a fost supus în urma controalelor ANPC, ci din contră! În tot cest timp, Pescobar s-a gândit la soluția care ar putea să-l scape definitiv de probleme și nereguli în restaurantele sale.

Mai exact, intenția sa este să angajeze 3 foști inspectori ANPC pentru a se asigura că localurile sale îndeplinesc toate normele europene impuse.

Citeste si: „Astăzi s-a declanșat o avalanșă!” Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Zborurile care au salvat sute de copii cu afecțiuni grave. Adelina Toncean: ”Mi se pare atât de emoționant când văd zborurile noastre pe tabela aeroportului și avionul pregătit. Realizezi de cât este în stare omenirea”- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Până nu au văzut banii în cont nu m-au operat” Ce sumă colosală a plătit Valentin Sanfira la spitalul din Italia, după accident- radioimpuls.ro

„Creez 3 posturi noi în cadrul grupului Taverna Racilor! Pe controlul calității, trasabilitatea mărfurilor și procedurile de menținere și gătire a produselor! Dorim să angajăm foști inspectori ANPC, căci aceștia cunosc toate normativele europene, ca să nu mai existe vreodată neclarități în activitatea grupului Taverna Racilor! Va așteptăm cu CV.”, a spus Pescobar în mediul online.

Citește și: Ce s-a întâmplat în noaptea nunții cu Maria Constantin și Robert Stoica?! Artista nu s-a sfiit să povestească asta despre partenerul ei: „El e mai timid”