Maria Constantin, surpriză neașteptată pentru fani! A postat prima fotografie cu iubitul ei

Maria Constantin este fericită în noua ei relație, iar acest lucru l-a făcut destul de clar prin ultima sa postare pe pagina ei de Instagram. Celebra interpretă de muzică populară a trecut printr-o perioadă dificilă după divorțul de Marcel Toader, care a avut loc în anul 2017. După divorțul plin de scandal și moartea afaceristului, Maria Constantin a încercat să își țină viața privată cât mai departe de ochii curioșilor. Deoarece timpul le vindecă pe toate, artista a hotărtâ că este momentul să nu se mai ascundă.

Maria Constantin a postat prima fotografie pe pagina sa de Instagram alături de noul ei iubit. Blondina a mărturisit că este foarte fericită în noua ei relație și că se vede căsătorită pentru a treia oară.

În secțiunea de comentarii, fanii au reacționat imediat și au felictat-o pe cântăreața de muzică populară.

„Robert, sunteți atât de frumoși impreuna 😍”, „Lângă tineri pari mai tânără”, „Ce frumoși și ce asemănare între voi, să fiți sănătoși, iubiți si fericiti!❤❤”, „Foarte frumoși!🙌🙌🙌🙌🙌”, „Minunati!! Sa fiți fericiți 👏❤️”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Maria Constantin și iubitul ei, Robert [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin, momente de groază în timpul căsniciei cu Marcel Toader

La doi ani de la moartea lui Marcel Toader, Maria Constantin a decis să iasă în fața oamenilor și să vorbească despre momentele grele prin care a trecut. Cântăreața a dezvăluit că a fost agresată fizic de fostul ei soț numai pentru că a propus să se despartă.

„Da, a fost (n.red. agresiune fizică). Simplu fapt că am spus că vreau să se termine relația noastră. Eu am fost cea care în noaptea respectivă am vrut să plec, am plecat a doua zi, am încercat să iau lucrurile cu calm, fiecare pas l-am făcut cu calm.

Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros, atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ar fi, nu mai există comunicare, apreciere. Te simți în plus, am consierat că decât să fiu în plus...mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine”, a mai spus Maria Constantin, într-o emisiune televizată.