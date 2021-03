Maria Constantin, vorbe grele la adresa Gabrielei Cristea! Ce a putut spune în direct: „Supraponderală, rea și a cincea soție”

In articol:

Un nou scandal în showbiz-ul din România? Maria Constantin a fost invitată recent în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță, unde a fost provocată să îi facă o caracterizare Gabrielei Cristea. Interpreta de muzică populară a aruncat numai replici acide la adresa fostei prezentatoare tv, care a fost căsătorită cu Marcel Toader. Blondina a numit-o „supraponderală, rea și a cincea soție”. Ea susține că părerea ei e formată în urma cuvintelor pe care Marcel Toader i le spunea despre ea, care nu erau deloc unele frumoase. Vedeta susține că fostul ei soț spunea despre Gabriela Cristea că este o femeie foarte rea.

„A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are problemă cu greutatea. N-o cunosc personal. Din descrierile fostului soț... îmi spunea că este o femeie foarte rea. Fostul soț mi-a zis, care din păcate nu mai este. Asta e din descrierile lui”, a mărturisit Maria Constantin, în direct, la o emisiune televizată.

Maria Constantin și fostul ei soț, Marcel Toader

După divorțul plin de scandal cu Marcel Toader, Maria Constantin și-a găsit fericirea alături de un alt bărbat. Celebra cântăreață de muzică populară este pregătită să treacă deja la pasul următor în relația cu noul ei iubit, Robert. În ziua în care a împlinit 34 de ani, blondina a primit inelul de logodnă de la iubitul ei, susțin surse apropiate ale cupluui.

„Ea și Robert s-au mutat împreună, în urmă cu un an, și se înțeleg de minune. Însă, sunt de mai mult timp împreună. El se descurcă bine, pe plan financiar, are afaceri imobiliare și o pensiune în Argeș. Sunt foarte fericiți împreună. De exemplu, de ziua ei, când a împlinit 34 de ani, el i-a făcut cadou un buchet imens de trandafiri și un inel de logodnă. Amândoi au mai fost căsătoriți, amândoi au copii din alte relații, dar asta nu i-a impiedicat să ia totul de la zero, pentru un viitor comun”, au povestit apropiați ai cuplului, pentru Impact.ro.