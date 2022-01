Maria Constantin vorbește despre conflictul cu Gabriela Cristea! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cele două, pe vremea în care cântăreața era căsătorită cu Marcel Toader? "Mai erau câteva lucruri de-ale ei în casă"

In articol:

Maria Constantin este o cântăreață de muzică populară extrem de iubită. Aceasta are o poveste de viață incredibilă, după care s-ar putea face un întreg film. Artista este foarte apreciată pentru talentul, dar și frumusețea ei.

Maria Constantin, adevărul despre conflictul cu Gabriela Cristea

Maria Constantin iubește scena și muzica, iar fanii o susțin prin vizualizări, aprecieri și comentarii cu laude.

Maria Constantin [Sursa foto: Captură YouTube]

Maria Constantin a fost implicată, de-a lungul timpului, în diverse scandaluri sau situații, care nu au fost în favoarea imaginii ei. Unul dintre ele, extrem de mediatizat la vremea aceea, a fost cu Gabriela Cristea care și ea, de altfel, a fost căsătorită cu Marcel Toader, înainte ca Maria Constantin să îl întâlnească. Invitată în cadrul emisiunii "Detectorul de minciuni", moderată de Oana Radu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, cântăreața a decis să rupă tăcerea și să lămurească o dată pentru totdeauna acest subiect.

"Niciodată nu m-am întâlnit cu această doamnă.(...) Am fost chemată la o emisiune și era o chestie cu sosuri picante. Și, la un moment dat, întrebarea era "Spune 3 lucruri negative despre Gabriela Cristea". Am spus și eu ce am văzut în ultima perioadă pe la televizor, dar nu ce am auzit. Ce am văzut eu și am sesizat, adică la modul că a început să se îngrașe un pic, că nu știu ce, dar nu a fost cu intenție, pentru că nu o cunosc și nu am ce spune despre ea.", a declarat Maria Constantin.

Artista a mărturisit că, în timp ce era căsătorită cu Marcel Toader și locuiau împreună, aceasta a dat peste câteva lucruri de-ale Gabrielei Cristea, pe care le-a păstrat.

Maria Constantin a explicat motivul și cum a putut trăi cu lucrurile fostei soții ale partenerului ei de viață, în aceeași locuință, fără nicio problemă.

"Mai erau câteva lucruri de-ale ei în casă. Nu am vrut să le arunc pentru că nu mă deranjează. O dată ce o poveste este încheiată, e prea puțin important. Ulterior, și eu am lăsat multe lucruri. De la ea a rămas o casetă de make-up și câteva creme.", a mărturisit Maria Constantin, în emisiunea "Detectorul de minciuni".

De ce nu locuiesc Maria Constantin și copilul ei împreună?

Maria Constantin [Sursa foto: Captură YouTube]

Maria Constantin are un băiețel pe care îl iubește nespus. Din păcate, cei doi se văd destul de rar, din cauza faptului că cel mic locuiește cu tatăl său. Cântăreața i-a explicat gasdei emisiunii de ce nu vrea să își aducă fioul la București, să locuiască cu ea, dar și ce părere are acesta despre actualul ei iubit.

"Când m-am despărțit, am plecat cu copilul. Ulterior eu aveam de filmat la București o emisiune, trebuia să lansez un album, nu eram atât de cunoscută. Copilul nu era foarte obișnuit, pentru că eu m-am dus prima dată în apartamnetul părinților mei la Târgu Jiu, apoi am plecat la Vâlcea unde este casa părintească. Pentru că nu era casa lui, patul lui, lucrurile lui, copilul plângea mai tot timpul.

Avea 3 ani și jumătate, nici nu puteam să îi explic că mami cu tati nu se mai înțeleg. Atunci, a venit tatăl lui, cu părinții lui și au zis că o să îl țină cât am eu treabă la București. Ulterior, au început toate tamtamurile pe acolo și eu am fost nevoită să plec de la Târgu Jiu pentru că toată lumea avea ce avea cu mine.(...) Acum, copilul își dorește să vină la mine, dar, momentan, consider că eu fiind mai mult plecată, nu vreau ca eduicația lui să fie pornită pe un drum greșit.(...) Codruț se înțelege ok cu iubitul meu. Îi place de el.", a spus Maria Constantin, în emisiunea Oanei Radu.

