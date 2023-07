Maria de la "Bravo, ai stil", revoltată după toate atacurile primite din partea lui Jasmine: "Spune că am stilist din frustrare și invidie" | EXCLUSIV

In articol:

Conflictele și disputele din culisele și din platoul "Bravo, ai stil" se încing. Fetele dau tot ce pot pentru un loc în competiție, iar discuțiile cu privire la stiliști devin din ce în ce mai dese.

Jasmine i-a adus recent Mariei mai multe acuzații de acest gen, vedeta de pe Tik-Tok fiind convinsă că bruneta ar avea parte de ajutor.

Invitată la "Bravo, ai stil" Backstage, frumoasa brunetă a vrut să dea cărțile pe față și să vorbească deschis despre acuzațiile care i se aduc. Concurenta este de părere că invidia ar fi determinat-o pe Jasmine să vină cu astfel de acuzații.

Maria, revoltată după criticile aduse de Jasmine

Maria este de părere că invidia a determinat-o pe Jasmine să vină cu mai multe acuzații legate de ținutele pe care ea le prezintă în platoul emisiunii. Tânăra spune că rezultatele bune pe care le are și steluțele dobândite de la jurați îi aduc aceste critici, nefondate din perspectiva ei, din partea colegelor din competiție.

"Cred că e și un pic de frustrare, e și puțină invidie pentru că de ce nu?! Când ești într-o competiție de stil și vezi că o persoană reușește să aducă atât de multe ținute bune și reușește să primească ținute constant, pe lângă faptul că te întrebi dacă e adevărat sau nu, fără să ai dovezile necesare vi și arunci cu aceste presupuneri pe care tu ți le faci.

Chiar vii și le susții cu vârf și îndesat, deși tu nu ai nicio fundație validă. Da, cred că da, plus că eu cred că o ajută și pe ea faptul că are aceste discuții cu mine, cu Iris cu Alexandra. Pe toate ne ajută. Se vorbea chiar și despre mine că am cele 15 minute de faimă, dar ele pot dura mai mult și poți să ți le faci cu mâna ta", a explicat Maria, la WOWnews.

Maria de la "Bravo, ai stil" [Sursa foto: Captură YouTube]

Maria, sigură că remarcile lui Jasmine influențează publicul

Concurenta este sigură că remarcile pe care Jasmine le face pot avea un impact asupra oamenilor de acasă și implicit asupra voturilor sale.

Maria spune că Jasmine are deja o experiență în mediul online și ar ști bine cum să prezinte o situație în favoarea ei, chiar dacă nu toate aspectele ar fi corecte.

"Da, pentru că indiferent de situație și de faptul că e vorba despre stil, aceste discuții pe care le avem în contradictoriu pot influența publicul în mare măsură.

Chiar dacă eu, în momentul acesta, am ținute extrem de bune, aceste atacuri din partea lui Jasmine, oricât de mult m-ar susține publicul, la un moment dat este posibil să-l influențeze și eu sunt convinsă că la un moment dat, după atâția ani de social – media știe bine cum funcționează aceste lucruri, știe cum să dea niște lucruri astfel în cât ele să pară reale, deși sunt de o falsitate incredibilă", a mai precizat Maria.

Maria de la "Bravo, ai stil" [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Maria despre strategiile pe care Jasmine le-ar fi făcut în competiție

Criticile și acuzațiile aduse de Jasmine Mariei, cu privire la ajutorul unui stilist, ar putea fi o strategie, spune bruneta. Totuși, Maria este convinsă că nu va putea merge la nesfârșit cu aceeași placă și spune că acesta ar putea fi cel mai simplu mecanism prin care să atragi atenția, atunci când nu ai nimic de oferit.

"Cred că este o strategie. Așa funcționează și asta își dorește să facă, dorește să dea puțin în toate, astfel în cât să aibă ceva de câștigat.

Nu am nicio idee, aici ne poate ajuta ea, doar că nu poți bate la nesfârșit aceeași placă. Când nu ai altceva de oferit, probabil e bună strategia asta", a mai declarat ea, la WOWnews.

