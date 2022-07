Maria Dragomiroiu a dezvăluit regula de aur pentru a avea un ten perfect! Câte ore pe noapte doarme artista: „Mă culc numai la 2-3 noaptea”

In articol:

Maria Dragomiroiu arată impecabil la vârsta de 67 de ani. Interpreta de muzică populară ține cont de anumite reguli de aur la care nu poate renunța niciodată. Artista are foarte mare grijă de tenul ei și se mândrește, chiar și la această vârstă, cu o frumusețe aparte. Iată ce secrete de frumusețe are Maria Dragomiroiu!

Maria Dragomiroiu se numără printre cele mai iubite și talentate artiste de la noi din țară. Interpreta are o relație foarte specială cu fanii ei și, ori de câte ori aceștia au vreo curiozitate, răspunde în amănunt la orice întrebare. De data aceasta, a dezvăluit fanilor ei ce pune în aplicare pentru a avea cât mai puține riduri.

Maria Dragomiroiu, secretele frumuseții sale

Maria Dragomiroiu are un program foarte încărcat și, în cazul în care nu ar avea grijă de ea, tenul său ar avea de suferit. Pe lângă numeroasele cântări pe care le are, artista are și o grădină și o gospodărie de întreținut, așa că încercă pe cât posibil să elimine orice urmă de oboseală de pe chipul ei.

„Eu mă culc numai pe la 2-3 noaptea și dimineața, rar mă trezesc după 9, de obicei atunci mă trezesc, pentru că începe altă zi, cu alte probleme, care trebuie rezolvate, tocmai din acest motiv este și acest stres, care obosește omul. Eu nu sunt scutită de el. Am de toate și, de multe ori, mai multe greutăți, fericirea și bucuria trec repede, dar te încarcă. Eu nu fac nimic special pentru a mă menține, nu merg să mă întrețin nicăieri, muncesc foarte mult fizic, prin curte totul e făcut de mine, pentru că asta este și o terapie. Eu doar nu tund iarba, pentru că nu am timp, în rest fac tot, aranjez toate floricelele, vorbesc cu ele”, a declarat cântăreața pentru Spectacola. Citeste si: EXCLUSIV! Maria Dragomiroiu și Sofia Vicoveanca spun adevărul despre starea lui Nicolae Botgros! Ce au vorbit cu dirijorul? "Numai cine a pierdut pe cineva poate înțelege starea în care se află" Regula de aur de care Maria Dragomiroiu ține cont de fiecare dată este să se demachieze înainte de a se adormi. Artista nu folosește demachiant obișnuit, care se găsește în comerț, ci săpun de casă, doar acest produs având efect în cazul ei. „Eu nu mă culc până nu mă demachiez, spălându-mă cu săpun de casă, altfel machiajul nu se ia cu demachiant, adică eu nu simt. Având un ten foarte uscat, trebuie să mă dau cu orice fel de alifii, nu neapărat sofisticate, poate să fie și ulei, mă dau cu ulei de cocos, trebuie să fie gras, pentru că altfel mă strânge fața și nu pot să dorm”, a adăugat artista.