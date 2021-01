Maria Dragomiroiu a spus care este secretul frumuseții sale! De ce lucruri ține cont interpreta de muzică populară

Artista Maria Dragomiroiu a vorbit despre modul în care reușește să se păstreze tânără.

Una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră este Maria Dragomiroiu. Cu o carieră de peste 40 de ani, interpreta de muzică populară reușește să impresioneze în continuare cu aparațiile sale. Cântăreața a dezvăluit secretul frumuseții sale, dar și micile trucuri pe care le folosește.

Maria Dragomiroiu, detalii despre secretul frumuseții sale

În cadrul unui interviu, interpreta de muzică populară a vorbit despre perioada în care se îmbrăca cu haine de la second-hand, pentru a avea o ținută impecabilă pentru concertele din afara țării.

„Eu şi Gioni Dimitriu am fost deschizători de spectacole la diaspora începănd cu Germania la Micul Bucureşti, în Munchen. A fost o mare plăcere că am putut să fac acest lucru, iar noi nu eram remuneraţi cu nu ştiu câţi bani.

Noi dacă veneam cu câteva lucruşoare şi între timp luai, că nu de la început, asta după câţiva ani, luai şi o maşinuţa la mâna a doua cu 1000 de mărci cum erau, erai cel mai fericit om de pe pământ, mai ales că le aduceai copiilor.

Am adus şi ne-am îmbrăcat ani de zile cu haine de la mâna a doua, luate din talciocuri, erau magazine speciale pentru aşa ceva şi eram foarte fericiţi. Nu ni s-a părut ceva nelalocul lui, nu mi s-a părut că e ceva anormal”, a dezvăluit Maria Dragomiroiu.

De asemenea, interpreta de muzică

populară a mai vorbit și despre cum reușește să se mențină tânără. Cântăreața susține faptul că în fiecare se demachiază, chiar dacă ajunge acasă de multe ori extrem de obosită.

"Am grijă de mine, îmi pasă de cum arăt, nu mă culc, chiar dacă vin la 5 dimineața moartă de oboseală, până nu ma demachiez. Am grijă și sfătuiesc toate femeile, că ești artist, că nu ești artist, să aibă grijă de ele! Eu nu țin cură de slăbire, că nu dau rezultate! Totul este din cap! Mănânc așa, mai sărind peste masă și am slăbit și eu patru kilograme.", a mai adăugat Maria Dragomiroiu.

sursă Antena3