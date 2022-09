Maria Dragomiroiu, îndrăgostită de TikTok! Artista s-a obișnuit deja cu faima pe internet: "Trebuie să ne orientăm" | EXCLUSIV

In articol:

Maria Dragomiroiu este una dintre emblemele muzicii populare românești. Publicul o apreciază, nu doar pentru talentul ei deosebit, ci și pentru corpul care nu o dă deloc de gol că ar avea vârsta de 67 de ani. Părul este un alt atu pe care frumoasa cântăreață de muzică populară îl are, atrăgând admirația tuturor.

Maria Dragomiroiu, celebră pe TikTok

Maria Dragomiroiu nu doar că este o doamnă a muzicii populare, ci, mai nou, și influenceriță pe TikTok. Interpreta cu cel mai frumos păr din țară a intrat în lumea dansurilor și videoclipurilor virale și nu se mai satură de ea. Fanii au luat-o imediat în vizor și au dat iama în comentarii să îi facă complimente peste complimente, pentru carisma și talentul ei. Artista a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a vorbit despre noua ei activitate, care este fără doar și poate, un succes.

"Îmi place să comunic cu lumea, pentru că publicul este important și îmi place să fiu acolo aproape de oameni. Am avut în ultimul timp activitate, le-am arătat cum m-am tuns, să vadă că sunt un om normal. M-am bucurat că sunt foarte multe vizualizări. Le-am spus că mă tund de 2 ori pe an, aproximativ 15 cm, tuturor ne crește părul la fel, că așa suntem făcuți. Am vrut să împărtășesc asta cu ei. Așa îmi place să fiu în relație cu oamenii, pentru că noi artiștii ne adresăm oamenilor și să știe și de noi că suntem la fel ca ei, oameni normali, numai că avem acest dar de la Dumnezeu să dăruim bucurie prin ceea ce facem. Mie așa îmi place să fac, să comunic cu lumea.", a declarat Maria Dragomiroiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Dragomiroiu, în pas cu trendurile

Cine spune că la 67 de ani nu poți fi în pas cu moda? Exemplul viu este chiar Maria Dragomiroiu care este extrem de modernă, cucerind aplicația tinerilor generației Z, TikTok. Interpreta de muzică populară ne-a mărturisit că îi place mult să creeze conținut pentru rețelele sociale, pentru a fi mai aproape de fanii săi.

"Trebuie să ne orientăm, e normal, pentru că vremurile s-au schimbat, timpurile se schimbă, lumea vrea altceva, ne îndreptăm spre alte lucruri. Digitalizarea schimbă lucrurile. Mi-e drag să fiu aproape de oameni și prin intermediul acestor platforme comunic cu lumea.", a dezvăluit Maria Dragomiroiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

