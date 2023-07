Maria Dragomiroiu și-a serbat ziua de naștere într-un loc extrem de special! Artista ne-a dezvăluit cum își va petrece toată vara: "Facem ce ne place" | EXCLUSIV

In articol:

A fost petrecere mare în muzica populară! Maria Dragomiroiu tocmai de a împlinit frumoasa vârstă de 68 de ani.

Artista s-a bucurat de aniversarea ei într-un mod cu totul și cu totul special , la malul mării. Alături i-a fost chiar soțul ei, în fiecare vară cei doi având un program bine stabilit.

Concertele pe litoral, în sezonul estival, eu devenit deja o tradiție pentru Maria Dragomiroiu și soțul său. El este cel care le organizează, iar îndrăgita interpretă de muzică populară nu a lipsit niciodată de pe scenă. Alături le sunt și numeroase nume grele din industrie, așa cum anul acesta se numără Georgiana Lobonț și Vali Vijelie.

Primul eveniment al sezonului a avut loc chiar de ziua artistei, în data de 11 iulie, așa că Maria Dragomiroiu și-a petrecut aniversarea mai mult la muncă și mai puțin la distracție! WOWbiz.ro a discutat cu artista în urmă cu câteva săptămâni și am aflat toate detaliile!

Maria Dragomiroiu, la concert chiar de ziua de naștere

Unul dintre cele mai frumoase lucruri pentru artistă este să își bucure publicul cu vocea și cu prezența ei. Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a dezvăluit, în urmă cu câteva săptămâni, că urma să înceapă spectacolele de pe litoral, iar primul eveniment s-a ținut chiar de ziua ei de naștere.

Artista urmează să își petreacă toată vara la mare, acolo unde va avea spectacolele. Viața pe scenă nu este mereu ușoară, însă categoric este și extrem de frumoasă.

"Vom pleca la mare, ca de fiecare dată. Începând cu 11 iulie, de ziua mea, este primul concert la mare. Nu mergem la petrecere, vom fi la muncă. Facem ce ne place", ne-a spus Maria Dragomiroiu, în exclusivitate.

Ce planuri are artista pentru această vară

Îndrăgita interpretă de muzică populară și soțul său vor petrece cea mai mare parte a verii pe litoral, acolo unde deja au început spectacolele. Vedeta ne-a dezvăluit că merg la muncă la malul mării și nu în vacanță.

Deși este obositor, important este că fac ceea ce le place și mai ales tot ceea ce le aduce bucurie. La capitolu vacanță, artista nu și-a făcut încă planuri, tocmai pentru că odată cu sezonul estival, munca ocupă primul loc.

"Avem spectacole, nu mergem pe litoral ca în vacanță. Soțul meu le face și este extrem de frumos. Suntem toată vara la mare, ca în fiecare an. Deja se știe că noi mergem în fiecare an pe litoral", a mai adăugat ea.

Maria Dragomiroiu ne-a spus care este locul ei preferat de vacanță

Deși nu are timp pentru o vacanță în plin sezon, artista are un loc preferat unde se relaxează ori de câte ori ajunge. Dacă multe dintre vedete preferă luxul și destinațiile exotice, îndrăgita interpretă de muzică populară are un colț de Rai chiar la ea la țară.

Acolo, Maria Dragomiroiu se simte cel mai bine și reușește să se relaxeze perfect!

"Eu nu prea sunt așa cu vacanțele, dacă va fi să fie, va fi. Mie îmi place să merg la țară, să stau în curtea mea, să mai fac treabă pe acolo. Aceasta este relaxarea mea și vacanța mea cea mai dragă, dar bine așa sunt eu", ne-a mărturisit interpreta de muzică populară.

