Maria Ghinea, înspăimântată atunci când s-a privit pentru prima dată în oglindă, după ce fusese împușcată în cap de soț: „Aveam toată fața neagră, eram un monstru” 

In articol:

Maria Ghinea a trecut prin mai multe experiențe traumatizante în perioada în care era căsătorită.

Totul a culminat însă cu momentul în care fostul ei soț a împușcat-o fără milă în cap. Drama artistei este mai mult decât cutremurătoare, iar faptul că a reușit să treacă peste acele clipe o face o adevărată eroină.

Maria Ghinea a trăit șoc după șoc după ce a trecut prin abuzurile constante ale fostului ei soț. [Sursa foto: Captură foto]

Citeste si: Bianca Comănici și frații ei sunt în doliu: „Cristi e sus acum”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Citeste si: Maria Ghinea, mărturii cutremurătoare despre fostul soț: "Îmi făcuse o spânzurătoare și mă aștepta". Cine a salvat-o după ce a fost împușcată în cap

„Nu am putut să merg și să vorbesc circa trei luni”

Maria Ghinea și-a deschis inima în fața lui Mihai Ghiță, în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „În Oglindă”. Cântăreața a vorbit despre șocul pe care l-a trăit în momentul în care s-a văzut prima dată, după ce a fost operată la cap.

Artista a trecut prin clipe cumplite, în care s-a simțit mai mult decât dărâmată.

Maria spune că luni întregi nu a putut să se deplaseze, nu putea să mănânce iar viața devenise un adevărat calvar.

„M-am întors acasă în primul rând pentru că nu mai acceptam să stau în spital. Au fost trei săptămâni pe care le-am stat într-un salon mixt, într-o noapte a murit un bărbat lângă mine. În primul rând, nu voiau să-mi arate cum arăt, pentru că în perioada aia aveam ploscă și nu mergeam la toaletă...prietena mea, colegă de bancă și un om extraordinar, venea foarte des la mine și într-o zi i-am scris, pentru că nu puteam vorbi, nu am putut să merg și să vorbesc circa trei luni, i-am scris să-mi dea o oglindă și ea a zis că nu are. Prima dată am crezut-o și apoi a venit la mine directorul de la acea vreme și fiind într-un salon mixt doamna asistentă a zis: <<Ea este>>. Și el a făcut un pas înapoi și a zis: <<Cum? >>, dar s-a speriat și eu n-am înțeles, era încurcat, nu mai știa ce să-mi spună și, la un moment dat a zis: <<Va fi bine>>. A doua oară când a venit prietena mea mi-a dat oglinda și aveam toată fața neagră și aveam ochii un roșu spre... nu mai știu ce, dar eram ca un monstru, aveam un pansament și o plasă care îmi ținea și pansamentul și m-am speriat de bine și în trei săptămâni am slăbit 30 de kilograme, pentru că nu mâncam, eram alimentată doar cu perfuzii și, într-o zi, i-am spus fratelui meu să mă ia sub semnătură, că nu mai vreau să stau. Le-am mai spus că nu vreau să mă duc cu salvarea acasă, pentru că, în sinea mea, nu voiam să-i dărâm mai mult pe părinții mei”, a declarat Maria Ghinea în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Citeste si: EXCLUSIV. Maria Ghinea a stat departe de scenă timp de doi ani! Cât de mult a afectat-o pandemia de COVID: ”Mi-a anulat toate evenimentele”