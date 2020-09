Maria Ghiorghiu nu a putut să mearga la înmormântarea soțului ei [Sursa foto: Facebook]

Maria Ghiorghiu trece prin momente cumplite. Săptămâna trecută, soțul ei, avocatul Mihail Ghiorghiu, a murit, iar cauza decesului, conform medicilor, a fost infectarea cu noul coronavirus. Din această cauză, înmormântarea a avut loc în condiții speciale, iar prezicătoarea nu și-a putut conduce soțul pe ultimul drum, fiind izolată la domiciliu.

Maria Ghiorghiu mai are zile bune de așteptat până să iasă din casă, perioada de carantină în cazul ei se încheie pe 30 septembrie. La câteva zile de la înmormântarea soțului ei, Maria Ghiorghiu a făcut declarații sfâșietoare.

”În ziua de 30 septembrie voi putea ieși din autoizolarea de la domiciliu, iar primul drum pe care îl voi face când ies pe poartă după 14 zile de autoizolare va fi la cimitir!

Dacă nu am avut voie să-l conduc pe ultimul drum, măcar pe 30 septembrie voi merge la mormântul soțului meu ca să-i aprind o lumânare, să-i pun o floare udată cu lacrimile mele care mi-au ars inima și obrajii de atâtea zile în care am stat închisă acasă”, a spus Maria Ghiorghiu.

Avocatul Mihail Ghiorghiu, soțul Mariei Ghiorghiu, a murit[Sursa foto: Facebook]

Prezicătoarea Maria Ghiorghiu a vorbit și despre moartea soțului său, infectat cu noul coronavirus.

”Nu aduc nicio acuzație gravă sau mai puțin gravă la adresa medicilor unde a fost internat sotul meu, asa cum vuieste presa din România! Nu aduc absolut nicio acuzatie,dovada fiind ca am refuzat necropsia! Dar am dreptul sa ma intreb:"unde au dispărut bolile dinainte de COVID 19, boli de care mureau multi oameni ??? Asta e tot ce ma intreb! Cer prea mult???

Pe sotul meu, nimeni nu mi-l mai poate aduce inapoi!

Insa am dreptul meu ca om indurerat care si-a pierdut jumatatea Sufletului, sa ma intreb daca in Romania si in lume in general, oamenii mor numai de COVID insotit de alte comorbiditati? "Au murit" toate bolile cronice si nu numai,toate bolile dinaintea Covidului? Cer prea mult???”, a spus supărată Maria Ghiorghiu după moartea soțului său.