Maria Ilioiu a încercat să se sinucidă! Ispita a filmat un mesaj cutremurător înainte să fie găsită aproape inconștientă în casă de iubitul ei: „Mi s-a luat de mizeriile vieții. M-am lăsat, am zis că o să treacă”

Maria Ilioiu trece prin momente de cumpănă! Fosta ispită a ajuns de urgență la spital după ce ar fi intrat în depresie în urmă cu două luni. Chiar ea a fost cea care, în timpul unui live, a dezvăluit că se află într-o perioadă critică a vieții sale din cauza umilințelor repetate la cara a fost supusă în ultimele luni și că în prezent viața sa este

un calvar. În timpul intervenției din mediul online, aceasta a menționat că a luat foarte multe pastile, iar în timpul în care vorbea se putea observa cum își pierde capacitatea de concentrare și coerența în vorbire.

Nicoleta Dragne a reacționat imediat cum a văzut imaginile cu Maria Ilioiu, așa că și-a rugat prietena, pe Lolrelai, să meargă cât de repede cu putință la ea acasă pentru a vedea în ce stare se află și pentru a-i oferi ajutor. Ajunsă acasă la fosta ispită, a aflat că aceasta se afla deja în spital, după ce iubitul acesteia o găsise în stare gravă în locuința sa, după ce aceasta înghițise o doză mare de pastile.

Maria Ilioiu a încercat să-și ia viața cu pastile

Maria Ilioiu nu a mai putut suporta duritatea cu care a fost tratată în ultimele luni. A mărturisit în mediul online că a fost umilită și denigrată în repetate rânduri, lucru care a dus-o să facă un gest nebunesc. De mai multe ori, aceasta a menționat că a luat forte multe pastile, nespecificând, însă, ce fel de pastile și pentru ce și le-a administrat.

Cert este că au fost suficient de puternice pentru a o băga în spital.

Maria Ilioiu a trecut prin chinuri în ultimele două luni, menționând că s-a izolat, nu s-a mai îngrijit și a manifestat un comportament total neobișnuit pentru firea sa optimistă pe care o avea înainte.

Fosta ispită consideră că și-a distrus viața și că nedreptățile de care a avut parte, inclusiv în ceea ce privește procesele în urma erorilor medicale estetice de care a avut parte, au avut o contribuție majoră în amplificarea stării sale de depresie.

„Am avut foarte supărări în viața asta. Vorbesc foarte greu, pentru că am luat pastile, sper că am luat destule, mi s-a luat de mizeriile vieții. Am fost denigrată și am fost pusă în niște ipostaze cum n-am fost pusă niciodată, am fost umilită, înjosit, denigrat, dacă ați ști voi prin câte am trecut la filmări și câte mizerii mi-au făcut, n-am putut să spun. Nu mai am putere să vorbesc, mă simt moleșită, mă simt așa de peste 2 luni de zile, sufăr de depresie cu anxietate. Nu vă luați după mine, vă rog, nu vă luați, viața este frumoasă, nu vă lăsați să cădeți, fiți psihopați, încercați să nu aveți empatie, pentru că veți suferi. Mie mi-a păsat foarte mult de oamenii din jur, de părinții mei de care, nu știu, tata mi-a dat tot ce a avut el mai bun. Eu nu pot să-l răsplătesc pentru că am intrat în depresie de 2 luni de zile. Se numește tulburare afectivă. M-am luptat cu procesele, să încerc să-mi fac și eu dreptate aici la față, dar viața este prea mizerabilă și nu prea ma putut să-mi fac dreptate. Au fost foarte mult și mi-a fost foarte greu 2 luni de zile.

Mă simt mai bine acum că vorbesc, aveam anxietăți, îmi era frică să ies pe afară, m-am izolat. Intrați pe YouTube și interesați-vă să vedeți ce înseamnă depresia și cât de periculoasă este. Vina mea este că n-am apelat aproape la nimeni să mă salveze, să încerce să mă ajute. Am aplecat la iubitul meu pe care îl am de 7 ani, o relație toxică. Ce să zic, a încercat să mă facă să văd lucrurile bune, dar depresia sau afecțiunea psihică, stresul post-traumatic te afectează maxim. Am o peliculă pe creier pe care nu pot să o scot și pe care nu pot să o dau la o parte și să încep să mă bucur de viață. Nu mai ma putere și e vina mea, pentru că 2 luni de zile a fost foarte greu, pentru că n-am mai putut să mă mai ocup de mine și nu mai simt că am capacitatea să am grijă de mine atât de mult. Stres a acumulat creierul meu din toate părțile. Nu știu cât veți înțelege, pentru că dacă vorbeam mai bine aș fi vorbit mai coerent, dar m-am lăsat, am zis că o să treacă, m-am interesat despre boli, le-am atras, frumoșii mei. Încep să amețesc, m-am tot gândit... vai, nu mai pot să vorbesc de la pastile, am luat foarte multe, nu am vrut niciodată să mor, am fost cel mai pozitiv om, până am întâlnit un am care era negativist și mi-a tras totul negativ asupra mea. Am fost un om independent, am vândut o casă...”, a spus Maria Ilioiu în mediul online.

Lolrelai, ultimele informații despre starea de sănătate a Mariei Ilioiu

La rugămintea Nicoletei Dragne, pentru că stătea mult mai aproape de Maria Ilioiu, la ea acasă a ajuns Lolrelai, care s-a interesat de starea sa de sănătate. În momentul în care a ajuns la destinație a aflat că fosta ispită deja se afla la spital, iubitul ei fiind cel care chemase salvarea, după ce o sunase mai întâi pe mama ei.

Lolrelai a confirmat că motivul depresiei acute a Mariei din ultimele două luni a fost opinia publică dură, care, din nefericire, a pus-o la pământ.

„Ajung în 15 minute la Maria, Nico, asta ca să știi, că am încercat să te sun, dar a văzut că ai răspuns pe story, deci mai am 15 minute până la ea. O să iau acum legătură cu iubitul ei, te țin la curent. Am ajuns la Maria, nu mai este acasă, a ajuns la spital. Momentan este sub supraveghere medicală, este alături de mama ei. Am luat legătura și cu iubitul ei. Cam astea sunt noutățile. A venit salvarea, el a sunat-o pe mama ei și salvarea ulterior și acum este la spital. Am înțeles că a venit salvarea destul de repede și că să sperăm că nu va fi nimic grav. Ideea este că opinia publică de multe ori poate să ducă și la așa ceva, mai ales când ești într-o perioadă mai sensibilă. Știu că a fost bombardată cu mesaje după ultima ieșire a ei de la TV și cred că ar trebui să fim mai atenți când aruncăm cu ură în ceilalți.”, a spus Lolrelai în mediul online.

