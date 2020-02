Maria Ilioiu de la Bravo ai stil Celebrities, fără acid hialuronic

Maria Ilioiu, una dintre cele mai sexy concurente de la Bravo ai Stil Celebrities, a decis să revină la forma naturală a buzelor. Tânăra și-a dat seama, după ce a văzut emisiunea la televizor, că erau prea mari și a mers la medicul estetician cerându-i să-i scoată acidul hialuronic din buze.

„Nu mă duc nicăieri, vin de undeva. Vin de la clinică pentru că am ales să fac o intervenție asupr abuzelor mele. Am ales să devin naturală și să îmi topesc tot acidul din buze”, a spus Maria Ilioiu la Bravo ai stil Celebrities.

Cum au reacționat jurații de la Bravo ai stil Celebrities după ce au văzut-o pe Maria Ilioiu

„Vreau să văd de aproape!”, a spus Raluca Bădulescu. După ce s-a uitat cu atenție la buzele concurentei, jurata i-a spus că era frumoasă înainte și este frumoasă și acum.

„Hai că am trăit să o văd și pe asta!”, a adăugat Raluca Bădulescu.

„Exact asta voiam și eu să zic! Unde toată lumea caută să mai pună...”, a spus Ilinca Vandici.

De ce a renunțat Maria Ilioiu de la Bravo ai stil Celebrities la acid hialuronic în buze

„Sincer, m-am văzut și eu pe televizor și se vedea că sunt foarte exagerată. Televizorul este cea mai bună oglindă. Acolo îți poți da seama... Mi-am dat seama că este exagerat. Într-adevăr, eu nu am vrut să exagerez, eu doar am vrut să repar pentru că aveam o gâlmă și am zis să pun și în partea cealaltă, să fie buzele simetrice”, a explicat Maria Ilioiu la Bravo, ai stil! Celebrities.

„Maria, să nu mergi mai departe cu intervențiile astea, că e păcat”, a spus Cătălin Botezatu.

„Nu, atât! Am vrut să lămurim o chestie. Acum sunt naturală la față. Au rămas aceste intervenții pe care nici nu vreau să le schimb, sincer. Le dau dreptate oamenilor de acasă, într-adevăr, eram exagerată. Și eu am observat. Chiar dacă ei îmi spuneau, dacă eu nu observam chestia aceasta, sigur că nu interveneam”, a mai spus Maria Ilioiu la Bravo ai stil Celebrities.