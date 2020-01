Inca de la debutul sezonului emisiunii, concurenta a declarat razboi deschis contracandidatelor sale, cele mai aprinse si vocale fiind altercatiile verbale cu Andreea Tonciu sau Calina Dumitrescu. Si sezonul este de abia la inceput!

Asumata, curajoasa si libera, Maria Ilioiu isi ia inima in dinti in editia din aceasta seara “Bravo, ai stil! Celebrities” si trece la atac. Imbracata intr-o rochie rosie, concurenta vrea sa-l prinda in mreje pe Catalin Botezatu si ii face declaratii siropoase, chiar in vazul tuturor!

“Catalin, te-ai concentrat?”, il intreaba mieros si cu zambetul pe buze Maria Ilioiu pe Catalin Botezatu.

Daca ii va raspunde juratul avansurilor concurentei veti putea afla urmarind editia din aceasta seara “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 22:00, la Kanal D!