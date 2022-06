Maria Lucia Hohan a câștigat procesul împotriva unui fost colaborator, bun acum de plată. Ce acuzații i s-au adus vedetei

In articol:

În cursul anului 2021, Maria Lucia Hohan și Narcis Moroşeanu au ajuns în fața judecătorilor, după ce fostul colaborator al vedetei i-au adus o serie de acuzații.

Atunci, cel care o vreme a fost considerat ”băiatul bun la toate”, a devenit dușmanul numărul unu al creatoarei în momentul în care, spune el, a început să fie abuzat verbal și psihic.

Maria Lucia Hohan, victorie în fața fostului colaborator

Neînțelegerile dintre cei doi au început atunci când bărbatul a refuzat să renunțe la slujba pe care o avea la firma fostului partener al designerului.

De atunci, din omul bun la toate, se arată în dovezile pe care Narcis Moroșeanu l-a depus la dosar, a devenit ținta principală a injuriilor aduse la Maria Lucia Hohan.

”Narcis, am nevoie de apă și lapte”, ”Narcis, zugrăvește-mi biroul”, ”Narcis, schimbă mașina de spălat vase”, „Narcis, curăță sanitarele”, ”Narcis, pune în funcțiune aspersoarele”, ”Narcis, adu-mi salteaua”, de la aceste cerințe pe care Lucia Hohan le avea la adresa bărbatului, după refuzul dat de aceasta, a mai fost doar un pus până la a i se adresa astfel, după cum arată înscrisurile depuse de Narcis Moroșeanu: „ ”Să nu te mai prind pe aici, sclavule și amărâtule. Îți place să ți se zică prost și idiot, nu?! Accepți cu plăcere! Vă meritați unul pe celălalt (n.r. Adrian Stănescu) Jobul vieții tale ce ai găsit! Sunteți amândoi o apă și un pământ și noi un colectiv de femei super mișto care nu dăm doi bani pe bărbați ca voi! Asta ești! Un individ de doi lei”, i-a spus Lucia Maria Hohan colaboratorului Narcis ”, notează Fanatik.

De asemenea, în același dosar, reclamantul a depus și o serie de dovezi prin care le-a arătat magistraților cum se comporta și cum vorbea designerul de modă și despre alți angajați. El dorind să sublinieze că celebra creatoare de modă are o plăcere în a-i jigni pe cei din jur ori prin a-i demite din funcții.

”Am adus azi o firmă de externalizare Resurse Umane. Cu ea prezentă… Am umilit-o efectiv, și-a dat seama ce proastă e. Îi pleznea vena la gât… Mai scap de o față de retardată. Am spart cloaca. Am dat afară 15 persoane în ultimele 12 luni. Pe rând, așa, scap de toate proastele… Gata, am dat-o afară pe gagica de la export. I’m feeling better (n.r. mă simt mai bine). Să nu îi mai văd fața. Am mai dat afară azi și o tipă de la tipare. Mă enerva de prea multă vreme. Curățenia de toamnă. Am avut o zi super!”, scria Maria Lucia Hohan, pe WhatsApp, conform probelor de la dosar.

Însă, în ciuda probelor puse la dispoziție de cel care i-a cerut Mariei Lucia Hohan despăgubii morale în valoare de 10.000 de lei, judecătorii l-au găsit pe el bun de plată.

La Apel, instanța a decis că felul în care designerul vorbea cu angajații săi se înscrie într-o ”doză de exagerare și provocare acceptabilă”!

Astfel că acum Narcis Moroșeanu este obligat să îi plătescă celei pe care a dus-o în tribunal cheltuieli de judecată în valoare de mii de lei.

”Schimbă în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că: Admite în parte cererea de acordare cheltuieli de judecată formulată de pârâtă. Obligă reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 4500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat redus. Menţine în rest sentinţa civilă apelată. Obligă apelantul la plata către intimată a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată aferente Apelului, reprezentând onorariu de avocat redus. Cu recurs, în termen de 30 de zile de la comunicare”, a fost sentința dată de Secția a IV-a Civilă de la Tribunalul București.