Maria Păuna [Sursa foto: Facebook]

Maria Păuna, intitulată și ”Regina sprâncenelor” este implicată într-un conflict, după ce o fostă cursantă i-a adus grave acuzații. Eva a făcut totul public, după ce a rămas fără câteva mii de euro, fără diplomă, dar și cu sechele. Colege de-ale tinerei spun că Eva a avut curaj să spună aceste lucruri, mai ales public.

”În iulie am cumpărat acest curs online și am învățat tot ce trebuia. Mi s-a eliberat și o factură, care arăta că am plătit acest curs. Dar, bineînțeles, că prin online părea super profi, dar când am contactat-o ca să fac și practică, s-a schimbat. La fața locului ți se spune că semnezi un contract și apoi îți dă și ție o copie, dar nu se va întâmpla asta. Și când vrei să renunți, pentru că vezi că nu este ok, te șantajează cu acele acte. A început prima zi de curs și atunci ea a zis că asta include și dezvoltare personală și ne punea să spălăm pe jos. A doua zi, a început să se ia de mine pentru că vedea că îi pun mereu întrebări. Urla la noi că nu suntem în stare să desenăm pe cliente, și-n momentul în care greșeam se dezlănțuia”, a declarat Eva, în cadrul emisiunii ”Acces Direct”.

Maria Păuna, acuzată de o fostă cursantă

Eva nu este singura tânără care a trecut prin situații dificile din cauza Mariei Păuna. Alexandra, o altă cursantă a Mariei Păuna, a intrat în direct prin telefon, din Londra, și a spus aceleași lucruri despre cea numită ”regina sprâncenelor”.

”Și eu am avut aceeași experință ca a Evei. Doar că în Londra nu a avut același tupeu ca în România. Dar a fost la fel de violentă verbal și din cinci zile, doar în două ne-a predat câte ceva. Ne-a predat ceva despre sprâncene și apoi, partea practică, ne-a pus să desenăm pe sprâncenele unei colege. După ce am publicat totul pe internet, m-a sunat și m-a amenințat. Să scot tot, că nu-s demnă de diploma sa, că trebuie să mă reezamineze”, a explicat Alexandra, o altă cursantă de a Mariei Păuna.

Maria Păuna[Sursa foto: Facebook]

Pe de altă parte, Maria Păuna spune că anumite cursante nu sunt dornice de cunoaștere, ci vor doar să cumpere o diplomă.

”Pe piața de formare profesională suferim de bullying. Un elev agresează un formator, pentru că el consideră că dacă a dat 2.000 de euro, mă cumpără și pe mine și diploma. Eu am muncit trei ani de zile, ca ea să poată munci și-n Europa, cu diploma asta. Eva a luat trei de doi și acum vrea diploma. Eu când le-am spus că trebuie să susțină și o probă practică, ele au spus că au plătit și vor diplomă. Eu livrez educație, nu livrez diplomă”, a declarat Maria Păuna, la ”Acces Direct”.