Maria și George, iubire la cote maxime, după Casa Iubirii! Bat clopote de nuntă? "Viitoarea mea soție" | EXCLUSIV

Maria și George, foști concurenți Casa iubirii, fac primele declarații despre cum au devenit un cuplu după eliminarea lor din emisiune, despre ce planuri au împreună și despre ce părere au părinții lor despre relație. Invitați în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, cei doi povestesc despre viața lor și despre motivele pentru care se află acum în Spania.

George și Maria, planuri de căsătorie?

Maria și George au răspuns și declarațiilor făcute de Xenia chiar în emisiunea Culisele iubirii.

După ce au părăsit Casa Iubirii, George ș Maria nu au renunțat la iubirea lor. Cei doi și-au mai dat o șansă și au ajuns să își facă planuri mari de viitor, împreună. În acest moment, îndrăgostiții se află în Spania și, în direct, la emisiunea Culisele Iubirii, au vorbit despre o posibilă nuntă.

"George: Aș putea să o văd pe Maria viitoarea mea soție, dar asta depinde de ce o să fie în continuare. Ar fi bună de luat. Noi încercăm să facem ceva aici în Spania. Dacă tot am venit, stăm un pic și vedem. Nu îmi place să îmi fac planuri, pentru că de obicei nu îmi ies și renunț. Pentru început o să stăm puțin pe aici. (...) Relația noastră este intensă din toate punctele de vedere. Și tachinările tot intense sunt.

Maria: Și eu cred că l-aș vedea ca pe viitorul meu soț. Acum depinde de ce se întâmplă.(...) Relația noastră este perfectă, deși nu poate să fie. Este o combinație de ceva, nu știu ce ar putea fi.", au declarat Maria și George.

George și Maria, adevărul despre Xenia

În urmă cu ceva timp, Xenia a afirmat în platoul WOWbiz că dacă l-ar fi vrut pe George, așa cum o voia el pe ea, l-ar fi avut. Maria și iubitul ei nu au stat pe gânduri și i-au dat imediat replica.

"Maria: Xenia nu este răutăcioasă. Ea are niște fixuri în cap mereu. Aș am văzut-o și în emisiune, așa e ea. Dacă e fixată cu chestia asta, o zice în continuare. Orice am face noi, ea tot zice asta.

George: Xenia nu este tiparul meu. Arată bine la corp, e o femei atrăgătoare să spun așa, dar nu înseamnă că e tiparul meu. Sunt mai multe, dincolo de aspectul fizic și corp.", au mărturisit Maria și George, în emisiunea de pe canalul de YouTube WOWnews.

