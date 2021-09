Maria și Marinescu, cuplul anului la Puterea Dragostei! Ei sunt concurenții care merg în MAREA FINALĂ

In articol:

Maria și Marinescu au reușit să demonstreze de-a lungul emisiunii că dragostea învinge întotdeauna. Astfel, cei doi au câștigat titlul de "Cuplul anului" la Puterea dragostei.

Chiar dacă au avut parte de mai multe despărțiri și împăcări de-a lungul emisiunii, Maria și Marinescu au demonstrat că pot trece peste orice problemă împreună și că dragostea dintre ei este extrem de puternică. Astfel, au decis să pornească, din nou, pe același drum.

Ei bine, se pare că acest lucru a fost apreciat, astfel că îndrăgostiții au câștigat titlul de "Cuplul anului" la Puterea dragostei. Totodată, pe lângă acest premiu, Maria reușește să fie cea de-a două fată finalistă.

"A sosit momentul să vă anunț cine este cuplul sezonului. Perechea câștigătoare este Maria și Marinescu! Felicitări! Ceea ce înseamnă că este cea de-a doua fată finalistă!", a declarat Cristina Mihaela, prezentatoarea emisiunii Puterea dragostei.

De asemenea, cel de-al doilea băiat care a intrat în finală este Codruț.

La momentul actual, trei băieți( Marinescu, Codruț și Alexandru) și trei fete( Maria, Alexandra și Adriana) sunt în Marea finală de la Puterea dragostei. Duminică, 5 septembrie, vor fi mai aleși încă doi finaliști.

Marea finală de la Puterea dragostei

Duminică, 5 septembrie, telespectatorii vor afla deznodământul celui de-al treilea sezon al reality show-ului „Puterea Dragostei” și, totodată, cine vor fi cei doi câștigători, odată cu difuzarea Finalei, la Kanal D.

De la ora 16:00 și de la ora 19:00, va fi ultima zi în care concurenții sezonului trei, rămași în Casa Puterea Dragostei, pentru a-și găși sufletul pereche, își vor deschide sufletul și vor da frâu liber emoțiilor în fața iubirii.

„După un an pot spune că unesc destine, este cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om. Dacă la debutul sezonului trei declaram că este interesant să fii în poziția lui Cupidon, acum pot spune că sunt foarte mândră de tot ceea ce a luat naștere sub ochii mei. Am avut un rol important în aceste povești la finalul cărora s-au format 4 cupluri solide, care se țin mână de mână, prin viață, și pe care le admir enorm.

Emisiunea <Puterea dragostei> trece dincolo de ecran, este viața reală, este tot ceea ce noi trăim, simțim, visăm. Cred cu tărie că atunci când iubești, nimic și nimeni nu îți poate sta în cale, adevărata putere a dragostei există ”, spune Cristina Mihaela Dorobanțu.