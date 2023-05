Marian are o nou iubită, după divorțul de Andreea. Cum arată tânăra cu care este acum într-o relație. Au întors toate privirile la un eveniment

In articol:

Marian și Andreea, foști concurenți ai show-ului matrimonial moderat de Simona Gherghe, s-au cunoscut în sezonul trei și au format o familie frumoasă pentru scurt timp. Au ieșit din emisiune căsătoriți, dar lucrurile nu au mers între ei exact așa cum se așteptau.

După luni bune de mariaj, au decis să divorțeze. Dacă tânăra nu a făcut prea multe dezvăluiri despre viața ei amoroasă după despărțire, fostul ei soț nu s-a ferit să anunțe că este într-o nouă relație. Iată cum arată femeia care l-a făcut să dea o nouă șansă iubirii!

Marian și-a refăcut viața, după divorțul de Andreea

Andreea este deja istorie! Marian, fostul concurent al show-ului moderat de Simona Gherghe, are o nouă iubită după divorț. Tânărul s-a afișat recent în compania unei blondine și pare mai fericit ca niciodată. Dovada o reprezintă chiar fotografiile publicate în mediul online, de către cei doi: "Astăzi în calitate de nași. With my 🤍", este mesajul scris de Marian, în dreptul unei imagini cu noua lui iubită.

Vestea că tânărul și-a refăcut viața a stârnit un val de reacții în mediul online. Cei care l-au susținut pe Marian au ținut să-l felicite și să-i transmită multă fericire, alături de actuala lui parteneră: "Ce frumoși", "Îmi place ce văd", "Iubiții mei dragi, vă ador", "Frumoșilor", au fost doar câteva dintre mesajele urmărilor, publicate în secțiunea de comentarii.

Marian și noua lui iubită [Sursa foto: Instagram]

Andreea susține că Marian a înșelat-o

Deși inițial nu a făcut nicio declarație cu privire la adevăratul motiv pentru care ea și Marian au divorțat, Andreea a povestit, la ceva timp de la separare, că a trecut printr-o situație asemănătoare cu cea în care s-au aflat Cosmin și Miruna, concurenți în sezonul șase al show-ului matrimonial.

Tânăra susține, însă, că în relația ei, soțul a fost cel infidel:

Dacă era mai mult timp cu el și mințea pe toată lumea că el este dragostea vieții și tot felul de planuri și de iluzii, da, atunci era de condamnat. Dar felicitări. Felicitări pentru că ați procedat așa. Tu, Cosmin, crede-mă că mai târziu te vei bucura. Nu e deloc vina ta că tu iubești pe cineva și persoana respectivă iubește la rândul său pe altcineva. Nici acea persoană nu e de vină, dar totul constă în asumarea situației și în a nu te minți pe tine însuți. Mai grav atunci când minți sute de oameni cu așa o nonșalanță. Lucru mare că nu ați fost lași, mai ales ea. Felicitări pentru curaj și că nu ai vrut să-ți bați joc de sute de oameni.", a declarat Andreea, pe contul personal de TikTok.

Marian și Andreea [Sursa foto: Captura video YouTube- Mireasa]