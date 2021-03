Marian de la Mireasa 2021 sezon 3 este cântăreț renumit în zona lui! Are casă, mașină de lux, însă îi lipsește o femeie în viața lui

In articol:

Simona Gherghe a deschis pe 6 martie noul sezon Mireasa și le-a făcut o prezentare specială noilor concurenți, dar și mamelor din sezonul 3. Cel care a deschis concursul este Marius Pavel, artist cunoscut în zona lui.

Marian de la Mireasa 2021 sezon 3[Sursa foto: Captura TV]

Marian de la Mireasa 2021 sezon 3: "Muzica este sufletul meu"

Marian Pavel are 26 de ani și este din Baia Mare, Maramureș, acesta spune despre el că e îndrăzneț, îi place să ajute la nevoie și e sufletist. La o femeie se uită prima oară la trăsături, să fie frumoasă și "corpolentă". Marian de la Mireasa este pregătit să se căsătorească cu o fată care să fie înțelegătoare.

Artistul își dorește acest lucru din cauza meseriei lui care implică multe deplasări, fane, dar vrea să fie o femeie deșteaptă.

Marian este artist și profesor de muzică, de vioară, iar acesta se trage dintr-o familie de muzicieni. Marian susține că nu are idoli, dar are un exemplu pe care vrea să-l urmeze: Vasilcă Ceterașu. Ba mai mult, Marian e și prieten cu marele artist.

"De când sunt mic am crescut cu muzică în casă. Și meseria mea e de profesor de vioară, care e sufletul meu. De mic copil, mama m-a învățat să fiu elegant, să am o anumită prestanță. Atunci când urci pe o scenă trebuie să fii mereu aranjat, parfumat. Aveam 4-5 ani când mergeam cu mama mea la spectacole. Iubirea la Maramureș e din tot sufletul. Trebuie să ducă femeia câtă iubire are bărbatul.

Sunt destul de răsfățat, fiind singur la părinți. Viitoarea mea soție, eu fiind atașat de mama mea, vreau să aibă grijă de mine. Să simt că cineva are grijă de mine și mă răsfață.", a povestit Marian Pavel de la Mireasa

Mama Marian de la Mireasa 2021[Sursa foto: Captura TV]

Marian de la Mireasa are o relație excelentă cu mama lui și își dorește lângă el o femeie care să-l îngrijească așa cum o face ea.

"De mic l-am văzut că are ritmul în el. Foarte, foarte mult mă ocup de el, chiar zicea mama mea: vai, Mariana, tu toată ziua ești cu copilul asta. O să plâng după el când pleacă. Mereu fug de la muncă să-l pregătesc de cântare.", a spus mama lui Marian de la Mireasa.

Marian speră să-și găsească o viitoare soție la Mireasa, mai ales pentru că, spune el, ar cam fi momentul. Potrivit tradiției, la el în zonă, la vârsta asta e deja bătrân, trebuia să fie însurat. Marian Pavel de le Mireasa spune ca are totul: casă, mașină, doar mireasa îi lipsește. Marian Pavel a intrat în sezonul 3 Mireasa alături de mătușa Malvina, deoarece mama sa este ocupată și nu poate fi alături de el.

Marian de la Mireasa și matusa Malvina[Sursa foto: Captura TV]

Simona Gherghe, despre noul sezon

Un nou sezon Mireasa a început sâmbătă, 6 martie. Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii, se declară extrem de curioasă în legătură cu noii concurenți din sezonul 3 Mireasa.

„După mai bine de 5 luni petrecute în Casa Mireasa, credeam că în cele câteva zile libere dintre sezoane mă voi deconecta total. Ei bine, m-am înşelat! Mi-au lipsit concurenţii, m-am gândit cum a fost pentru ei revederea cu cei dragi, cum vor continua poveştile lor în afara platoului şi sunt foarte curioasă să-i cunosc pe cei care vor intra în Casă în căutarea iubirii, în cel de-al treilea sezon al emisiunii. Vă invit să îi cunoaşteţi în gala de sâmbăta aceasta, de la ora 13:45, de la Antena 1 şi să ne spuneţi părerile cu privire la ei şi la deciziile pe care le vor lua, pe conturile de social media ale emisiunii!', a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

„Fiecare concurent a simţit diferit gustul iubirii în casa Mireasa. Pentru unii însă a fost unul extrem de dulce. Sunt foarte curioasă cum va fi gustul iubirii pentru noii concurenţi!', a mai spus prezentatoarea TV.

La Mireasa sezon 3, 8 fete şi 6 băieţi, însoţiţi de cele mai apropiate persoane din vieţile lor, au pornit în aventura vieții lor. Concurenții din acest sezon au vârste cuprinse între 23 şi 33 de ani, însă sunt dornici sã îşi găsească sufletul pereche, să lupte pentru a-l cuceri şi să câştige marele premiu – 40.000 de Euro.