Marian Drăgulescu nu s-a calificat în finală la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Primul mesaj al sportivului și ce decizie a luat: "Am fost foarte aproape să reușesc"

Marian Drăgulescu a ratat calificarea în finală la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Inițial românul s-a aflat pe locul 5, însă a ajuns pe locul 9 după ce au concurat și alți sportivi din a doua subdiviziune.

Marian Drăgulescu nu a reușit calificarea în finala de la Tokyo. Sportivul român, în vârstă de 40 de ani, are două medalii de bronz în palmares obținute la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004. El visa la medalia de aur, înainte de a se retrage din gimnastică. Cu toate acestea, Marian Drăgulescu este recunoscător pentru parcursul său.

"Am fost foarte aproape să reușesc prima săritură în picioare! Nu îmi pare rău că am mai încercat încă o dată, sunt doar recunoscător. De aici de la Tokyo, vă îmbrățișăm eu și antrenorul meu Stefan Gal( Ciobi), și mulțumim tuturor pentru suport și pentru gândurile frumoase.

PS: îi vom urmări mai departe pe colegii noștri și le vom ține pumnii strânși.", a scris Marian Drăgulescu pe Facebook.

Marian Drăgulescu, a 5-a participare la Jocurile Olimpice

Campionul român a postat pe Facebook un mesaj înainte de a pleca din Tokyo. El spune că este momentul potrivit pentru o vacanță

"Rămas bun Tokyo... îmi este dor de o vacanță, și este momentul potrivit.

Experiența de la Tokyo nu mi-a schimbat gândirea...mă voi baza întotdeauna pe muncă, pe obiective mari, pe curajul de a mă lupta cu cei mai puternici și pe asumarea riscului, care face diferența dintre marii campioni și restul.

PS: Voi ați riscat vreodată pentru a câștiga? Sunt tare curios.", a scris Marian Drăgulescu înainte de a pleca din Tokyo.

Se retrage Marian Drăgulescu din gimnastică?

Marian Drăgulescu a declarat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", că după participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo se va retrage din grimnastică.

„Da (n.r se retrage), din activitatea de performanță ca și sportiv. Da, știu că am zis da de mai multe ori, dar de data asta...Ultimii trei ani au fost foarte grei, adică în sală, văd, e un consum foarte mare fizic, psihic, de energie. Întotdeauna am revenit ca să fiu numărul 1, dacă nu sunt numărul 1 nu prea mai e motivația asta foarte mare de a continua, plus că, după o vreme, organismul nu o să țină la infinit, mai ales la un nivel foarte performant. Încep deja genunchii să mă doară, gleznele, umerii, dar na, asta e.”, a spus gimnastul Marian Drăgulescu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".