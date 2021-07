Marian Drăgulescu se retrage definitiv din gimnastică: "Cred că 33 de ani de activitate au fost suficienţi"

Marian Drăgulescu [Sursa foto: Captură Instagram] 23:50, iul 24, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Gimnastul a luat prin surpindere pe toată lumea, după ce și-a făcut publică decizia. Bărbatul susține că retragerea lui va avea loc după Jocurile Olimpice de la Tokyo și că va fi o alegere definitivă.

Marian Drăgulescu renunță la gimnastică după 33 de ani de activitate

Marian Drăgulescu este unul dintre sportivii de top ai României, care a adus numeroase premii țării noastre, de-a lungul timpului. Cu toate acestea, celebrul gimnast a decis că este momentul să renunțe la sportul care l-a consacrat și să petreacă mai mult timp alături de familie: "Anul acesta intenţionez să mă retrag. Cred că 33 de ani de activitate au fost suficienţi. Cred că tot ce am avut şi am putut să demonstrez am demonstrat în aceşti 33 de ani. Este un sport destul de solicitant gimnastica. Nivelul la gimnastică masculină a crescut extraordinar de mult. Până acum am reuşit să fac faţă.", a povestit bărbatul.

Sportivul planifică marea retragere după terminarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, când va împlini frumoasa vârstă de 41 de ani. Marian a declarat că a fost o reală mândrie să reprezinte România în nenumărate rânduri și că se bucură enorm pentru că a avut și anul acesta șansa de a participa, pentru a cincea oară, la Jocurile Olimpice, unde a ales două dintre cele mai dificile sărituri: "Am greșit prima săritură. Mi-a lipsit foarte puțin să fac o figură frumoasă. Am ales două dintre cele mai dificile sărituri din momentul de față, care m-ar fi dus, cu siguranță, în finală, dacă reușeam să le pun în picioare pe amândouă.", a precizat sportivul.

Marian Drăgulescu vrea să devină antrenor

După ce se va retrage definitv din gimnastică, Marian Drăgulescu s-a gândit să rămână tot în zona sportivă și să pună în aplicare ceea ce a învățat în anii de carieră.

Așadar, gimnastul a luat în calcul posibilitatea de a se face antrenor și de a le insufla și altora dragostea pentru mișcare, pentru a-i face să atingă performanțe la nivel înalt: "Mi-aș dori din tot sufletul să cresc copii şi să câștigăm medalii împreună", a încheiat Marian Drăgulescu.