Marian Godină, dezvăluiri despre salariul său! Câți bani încasează polițistul: ”Vă prezint aici salariul meu”

Marian Godină este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România. Într-un articol postat pe blogul personal, bărbatul a decis să le mărturisească tuturor care este salariul său. Din cauza unor informații apărute pe internet cu privire la pensiile uriașe ale unor colegi de breaslă, Marian Godină a ținut să abordeze acest subiect destul de controversat.

Din spusele sale, cunoscutul polițist este de părere că nu încasează un salariu foarte mare pentru cei 15 ani de când lucrează în domeniu. Într-un articol intitulat ”Vă prezint aici salariu meu enorm”, Marian Godină a povestit cu lux de amănunte cât câștigă lună de lună.

Mai exact, polițistul a încasat luna trecută 4.400 de lei net fără alte sporuri, iar în alte luni a încasat 4.800 – 4.900 de lei.Potrivit afirmațiilor scrise, de trei ani face parte din Serviciul pentru Acțiuni Speciale, iar restul i-a făcut la Rutieră.

„Legat de salarii, căci și despre ele se vorbește că ar fi foarte mari, am să dau exemplu salariul meu de luna trecută. Am luat salariu 4400 de lei. Ca să nu mai fie nevoie să răspund comentariilor în care voi fi întrebat dacă nu mai am și alte sporuri, norme de hrană etc, scriu aici că cei 4400 de lei reprezintă totalul banilor intrați pe card. Adică e acolo inclus tot. Pentru acuratețe, pot spune că salariul diferă de la lună la lună, în funcție de orele de week-end lucrate. Așadar, sunt luni în care am ajuns la salariul de 48,00 de lei, chiar și 4900, dar niciodată nu am depășit această sumă”, a scris Marian Godină.

Marian Godină[Sursa foto: Facebook]

Marian Godină nu este de acord cu protestul polițiștilor de la Cotroceni

Din cauza nemulțumirilor generate de înghețarea salariilor și a sporurilor, polițiștii au protestat la Cotroceni. Potrivit unor surse, unii dintre ei i-au amenințat pe jandarmii prezenți la fața locului. Chiar dacă nu este mulțumit de veniturile sale lunare, Marian Godină a declarat că nu este de acord cu acest protest.

„Văzând protestele de azi ale unor polițiști care au aprins fumigene și s-au certat cu jandarmii, nu pot decât să mă felicit încă o dată pentru articolele pe care le-am scris pe tema protestelor polițiștilor, delimitându-mă astfel de ei. Mergeți la privat că se dau sporuri babane. În concluzie, dacă nu sunt de acord cu protestele polițiștilor nu înseamnă nici pe departe că sunt mulțumit de salariul meu sau că îl consider suficient. ”, a spus Marian Godină.