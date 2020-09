Marian Godină povestește cum nepotul lui a fost dat alungat de la școală de către învățătoare

Marian Godină tună și fulgeră pe pagina lui de Facebook! Polițiștul le-a povestit urmăritorilor săi o întâmplare de-a dreptul revoltătoare. Nepotul său, Sebi, nu a mai fost primit la școală pentru că este autist. Băiețelul în vârstă de șase ani era entuziamat pentru prima zi din clasa 0, însă colegii și chiar învățătoarea nu au fost la fel de încântați.

„Sora mea are un băiețel de 6 ani. Pe Sebi. Situația lor financiară nu e deloc una bună, locuiesc în chirie, sora mea muncește, dar nu îi poate asigura chiar totul. Adică la fel cum am crescut mulți dintre noi. Nici ea nu s-a gândit vreodată să-mi ceară să o ajut cu ceva, am fost crescuți și educați să nu cerem pentru noi nimic. Nici azi dimineață, când m-a sunat abia vorbind, nu a făcut-o ca să îmi ceară ajutorul, ba chiar a insistat să rămână între noi și mi-a spus că m-a sunat doar pentru că simțea nevoia să vorbească cu cineva care să o liniștească. Nepoțelul meu, Sebi, suferă de tulburări de spectru, mai exact de o formă de autism. Cu o săptămână în urmă, i-au cumpărat un costum și l-au pregătit pentru începerea clasei zero. Pe grupul familiei de whatsapp, unde suntem toți cei cinci frați, a pus și poze cu Sebi la costum, zâmbind și mândru că începe școala”, a povestit Marian Godină, pe contul său de Facebook.

După prima zi de școală, mama lui Sebi a fost sunată de învățătoare și rugată să nu-l maia ducă pe băiat pentru că mulți dintre părinți se gândesc să-și mute copiii. Cadrul didactic i-ar fi recomandat să facă din nou grădinița.

Marian Godină o va reclama pe învățătoare la minister

Marian Godină a adăugat că învățătoarea ar fi revenit cu un telefon a doua zi și a înștiințat-o pe mama lui Sebi că elevii au fost foarte bucuroși fără prezența lui în clasă.

„După ziua în care nu a fost la școală, învățătoarea a ținut să o sune pe sora mea și să îi spună că "vaai, să știți că așa s-au bucurat copiii că nu a mai venit Sebi la școală!". La punctul ăsta deja tremuram de nervi. Am întrebat-o cum o cheamă pe această doamnă învățătoare, însă sora-mea mi-a repetat că nu vrea să facă tam-tam și că voia doar să vorbească cu mine, să se mai liniștească și că nu are importanță cum o cheamă pe învățatoare”, a continuat Marian Godină.

Marian Godină a promis că îi va face dreptate nepotului său

Polițiștul este hotărât să lupte pentru nedreptatea care i-a fost adusă nepotului ei. El susține că va face plângere la minister pe numele învățătoarei.

„Domna Pirpiliu, v-ați ales tare greșit profesia, pentru mine sunteți o rușine a umanității. De ce oare ați simțit nevoia să o mai și sunați să-i spuneți cât de mult s-au bucurat copiii că nu a mai venit Sebi la școală? Între noi fie vorba, asta e o "vrăjeală ieftină". Sora mea e un om blând, dar spre nefericirea dumneavoastră, are un frate care se va zbate și se va ocupa să fiți reclamată până la minister. Pentru că noi așa am fost învățați, să ne avem ca frații. Legat de Sebi, încă nu știu cum vom proceda, mi-e clar că la acea școală nu se va mai putea întoarce. Aștept sfaturi”, a conchis Marian Godină.