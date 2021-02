Marian Godină, reacții adverse după vaccinul administrat în urmă cu doar o zi! Cum se simte polițistul: "Nu am reușit să dorm..."

In articol:

În urmă cu doar o zi, polițistul Marian Godină scria pe pagina sa de Facebook că și-a administrat prima doză de vaccin. Totuși, în ultima perioadă, susține faptul că nu era foarte hotărât dacă să își facă vaccinul anti-COVID sau nu. La doar câteva ore, se pare că a avut parte de primele reacții adverse.

Mai exact, polițistul a declarat că fix înainte să adoarmă a început să i se facă extrem de frig. L-a durat și capul extrem de tare, la fel și mușchii și articulațiile. Nu a putut să doarmă toată noaptea, iar abia la 5 dimineața a reușit să ațipească. Astăzi, când s-a trezit a spus că mai are dureri de cap, îl mai doare și brațul în care și-a administrat vaccinul și mai are febră.

"Aseară m-am băgat în pat, bucuros că nu am niciun simptom după vaccinul pe care îl făcusem dimineață. Chiar înainte să ațipesc, am simțit că mi se face frig. Dar frig. Atât de frig că mi-am luat o bluză groasă și tot tremuram sub plapumă. Capul mă durea și el destul de tare, mușchii și articulațiile la fel. Până pe la 5 nu am reușit să dorm, iar de la 5 la 8 am dormit în reprize pentru că am schimbat vreo patru tricouri. Acum mă mai doare puțin capul, umărul cu vaccinul și cred că mai am puțină febră", a scris Marian Godină.

Marian Godină s-a vaccinat împotriva coronavirusului

Miercuri, 24 februarie, Marian Godină s-a vaccinat împotriva noul coronavirus cu produsul Astra-Zeneca. Polițistul a împărătșit experiența cu prietenii săi de Facebook.

"Abia ce am fost vaccinat cu produsul Astra-Zeneca. Am vrut să mă dau mare cu brațul, dar Centrul Medical Județean al MAI e clasificat ca zonă securitate, așa că nu mi-am permis să fotografiez", a scris Marian Godină, pe contul său de socializare.