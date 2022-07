Marian Godină reacționează, după ce George Buhnici a făcut o serie de declarații controversate. Polițistul a răbufnit: „Să vă fie rușine, măgarilor”

In articol:

George Buhnici se află acum în atenția tuturor, asta după ce aflat la un festival de muzică, ce a avut loc pe litoral, acesta a făcut o serie de declarații care au stârnit numeroase reacții. Specialistul în tehnologie, în vârstă de 41 de ani, a avut o reacție tranșantă privind fizicul altor femei și fete, ce se aflau pe aceeași plajă cu el, fapt care a deranjat o mulțime de persoane.

Astfel, acesta fiind pasionat de sport și de un stil de viață sănătos, George Buhnici le-a luat în vizor pe tinerele care nu au grijă de corpul lor.

Citeste si: George Buhnici conduce cea mai inteligentă mașină din lume! Cum arată și ce preț are un astfel de autoturism

”Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a precizat George Buhnici, în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si: Împăcarea anului în showbiz-ul românesc! Cei doi și-au mai dat o șansă la doi ani de la divorț- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

George Buhnici și soția [Sursa foto: Facebook]

Marian Godină a reacționat imediat, după declarațiile lui Buhnici

Internetul s-a împărțit în două tabere, iar cei mai mulți l-au condamnat pe Buhnici pentru afirmațiile pe care le-a făcut. Printre persoanele publice care au ținut să facă o serie de precizări privind declarațiile expertului în tehnologie s-a numărat și Marian Godină, un cunoscut polițist, care a făcut o postare pe Facebook privind acest aspect.

Citeste si: Marian Godină, reacție dură la adresa Elenei Udrea: „De-a dreptul greţos”. Polițistul îi reproșează că se folosește de propriul copil pentru a fenta închisoarea

„Dacă a fi mafiot înseamnă să nu schimbi scutece, să nu împingi la căruț, să nu-i faci băiță bebelușului, să nu-i dai biberon, atunci nu-s mafiot. Apropos, nici nu-mi doresc să fiu mafiot. Lăsându-mă pe mine la o parte și comentariile în care eram atât de lăudat pentru «eforturile» mele, vreau să vă spun că greul e dus de Georgiana, iar asta cred că e valabil în orice familie.

Mama este baza, oricât de mult mi-aș dori eu să împart sarcinile în mod egal. Ba chiar să mă ocup eu mai mult. Mama duce cele nouă luni de sarcină. Ea adoarme cu dureri lângă soțul neputincios, ea este cea care trece prin greul nașterii.

Tot ea este cea care pune câteva kilograme în plus. Eventual niște celulită pe coapse, spre disprețul vreunui bețivan aflat la mare «pentru a se uita după ț**e și buci». Mamele merită toată aprecierea și respectul nostru. Iar dacă vreodată le comentați mamelor voastre, să vă fie rușine, măgarilor care sunteți voi măgari! Valabil și pentru mine.”, a fost mesajul lui Marian Godină.