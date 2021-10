Marian Godină și primarul Piedone, război pe internet. Cei doi se întrec în declarații, aruncate pe Facebook: ”Decât s-o lălăi pe net, oferă-i vreme doamnei tale”. De la ce a pornit întregul conflict

In articol:

Marian Godină a intrat sub lupa primarului Cristian Popescu Piedone, după ce polițistul a postat un vlog legat de edilul Sectorului 5 București. Omul legii a depistat că pe pagina de Facebook a primarului apar tot felul de conturi+ 18, apreciate de pe pagina lui Piedone.

Ei bine, Godină a ținut să le arate tuturor acest lucru, a făcut un vlog pe care l-a postat pe Youtube, fapt ce l-a deranjat pe primar. De aici până la a începe un război în declarații pe internet, nu a mai fost mult.

”Am descoperit azi de unde are primarul Piedone acea mână de fier, dar și că este un om căruia îi place să pună mâna la muncă, nu numai când e la primărie. De ce, veți afla din clip. 😀”, a scris Marian Godină pe Facebook. Ulterior, după spusele polițistului, edilul a șters paginile respective, apreciate de pe contul lui oficial de Facebook.

Reacția lui Cristian Popescu Piedone n-a întârziat să apară

Primarul Sectorului 5 n-a întârziat să vină cu explicațiile și a postat pe Facebook un mesaj special pentru Marian Godină.

” Mister Marian Godina,

Salutari din Sebastian, raspantie cu Ferentari! Prin Sector, cum ma știi din clipuri! Ca nu ne-am intersectat😉 Ți-ai cumpărat casa la noi in 5? Sau... analizezi, cercetezi, investighezi? Ce sa-ți spun... Am mai schimbat una, alta... Am făcut ce-am putut, am cheltuit ce ne-am permis, am mai făcut fericiti copii, bunici, părinți, adolescenți, pe colo și pe colo... Dacă ai de gând sa te muți la NOI IN 5, ca observ ca-mi ești fan, fii bine venit! Domnul Dumnezeu cu tine, domnul polițist! In rest? Toate bune? Merge vlogul? Apropos: Mi-am plăcut “👮‍♀️ adjectiv”. Filmul, da. Educativ 😉

Ce treaba ai cu mine, domnule polițist? Ți-am dat peste cap viața, socotelile, urbea? Nu ți-am cosit in fata portii? Ți-am luat varul de pe gard? Vorbesti despre Piedone ca sa ce? Scrie domnule despre căpriori! Du-te in munți și vezi ce face mult prea haituita capra neagră! Salvează ceva! Fii util pentru natura! Fa ceva pentru mediu, ca ne prăpădim, domnule polițist! Vrei faima, aici, in eter? La ce bun? Te ajuta sa fii cineva in lumea virtuală? Vei fi fericit dacă, intr-o zi, vei avea sute de mii de like-uri? 😂Zici ca am 606 K de urmăritori? 😂😂😂😂 Am, așa este! Plus un polițist din Brașov! 😉 Sa trăiască, sa-i crească ratingul ca brandul 😉

Am și doamne, așa-i! Știi cum este... Unii cu steroizi 😉in brand, sa tipe maieul, alții... silicon, botox... Funcție de starea emoțională, funcție de visuri și chiar de... vise! Nu cred ca trăim in țara uniformelor verzi, domnule polițist! Ori... poate ca domniei voastre nu va plac femeile frumoase? Nu-mi spuneti asta, rogu-va! Domnule, da: Piedone este sexy și are și fane cu silicoane!😉 (Le mai amendați și dumneavoastra, uneori, deseori, nu?😉) La sosea, monser, desigur! Pe dreapta, acolo😉 cum va e legea! Dar, știți, părerea dumneavoastra nu conteaza in peisaj! Nici părerea mea, desigur😉 Domnule polițist... Curios sunt: Iti face Piedone viața grea? Te deranjează un om aflat la sute de kilometri depărtare?

Vrei polemica? Vrei like-uri d-astea... pe barba si pe munca și pe viața lui Piedone?😉 La ce-ți trebuie, dom-ne? Te ajuta? Achiți RCA, curent, gaze mai lejer? Ce-ți trebuie like-uri d-astea de net? De ce ți le dorești? Crezi ca vei fi frumos dacă te pozezi, ulterior, cu ele? Șezi lin... Nu face! Asculta-l pe Piedone: Bucura-te de viața pământeană, domnule! Asculta un om, da de pomana, fii blând, mângâie un câine, citește Harap Alb, caută-l pe Hristos (la biserica și in cărți mari, nu groase😉) și mai ales... nu scrie amenzi sentimentale!😉

Cu respect, ma intrebi dacă-s însurat! Mai... de mai mulți ani! Cu Iulia! (N-o știi...) Apropos: Decât s-o lălăi pe net, oferă-i vreme doamnei tale! (Îmi amintesc când erai singur... Pe atunci, erai visător, te visai scriitor...) Sa fiți fericiti! Ca sunteti tineri și frumosi! In rest... toamna liniștita domnule polițist! Amenzi drepte sa dai! Sa fii drept! Sa fii exemplu pentru breasla și neam! Tu îmi dorești viata in... răcoare! (Hai c-ai bifat-o și p-asta, pe aici😉 Bravo! Acum... pozează și expediază 😉 Bun deal, nu? Ești mare, domnule! Te achiți repede😉) Eu... ce sa-ți urez? Sunt pașnic! Dar, cum vine iarna acuș... zic din suflet: Sa ai omăt pe creasta... din ambele sensuri!

Cu drag😉

PS: Astea sunt singurele rânduri, singurele like-uri pe care ți le împrumut! Pentru ca intr-o zi, demult, ți-am citit o carte! Doar... d-aia îți răspund! Altfel... Poți scrie și vorbi despre mama care m-a născut, poți sa o critici, poți face tot ceea ce vrei! Așa-i in țările libere! Dar episodul 2... nu mai vine! 😉”, este mesajul postat de Cristian Popescu Piedone.

Marian Godină a văzut întreaga scrisoare, care i-a fost adresată în mediul online de către Cristian Popescu Piedone, și a ieșit la ”atac”: ”Mă întreabă unii cu cât m-am vândut și câți bani iau ca să prostesc oamenii. De ce m-aș chinui, mă, să prostesc bieții oameni, când v-aș putea lua pe voi, gata proști?

Nu dați voi mii de share-uri și comentarii cu "partikip" la o postare de pe o pagină falsă care vă promite o mașină nouă? Dacă aș vrea să fac bani din manipulări, voi ați fi publicul țintă și nu ar mai trebui să prostesc pe nimeni, voi sunteți deja. 🤣”.

Marian Godina [Sursa foto: Facebook]