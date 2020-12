Marian Mexicanu și-a dat soția afară din casă: ”Am făcut o greșeală”

După ce a rămas fără gust, miros și nici nu s-a simțit în formă pentru activitățile pe care le făcea zi de zi, artistul a decis să își facă un test rapid pentru coronavirus. În urma rezultatelor, Marian Mexicanu a aflat că a contractat infecția cu virusul ucigaș din China. Pentru că este un familist convins, celebru artist nu ar fi suportat gândul să-i pună în pericol pe cei dragi.

Ulterior, cântărețul a luat o decizie neașteptată, acesta și-a trimis soția de acasă, neștiind că și ea este infectată cu COVID-19. Marian Mexicanu a susținut pentru o emisiune de televiziune că a făcut o greșeală că și-a gonit soția de acasă.

„Am stat separat, iar eu am făcut o greșeală. Eu nu am știu că Ana Maria are și ea și am gonit-o, i-am zis ”stai în altă parte, cu copiii, eu mă izolez”. Am stat 22 de zile izolat. Am copii, am nepoți de 3 ani și jumătate, respectiv 5 ani și jumătate, deci doi îngerași și am zis că nu o sa ia ei. Așa am gândit, am stat separat”, a spus Marian Mexicanu.

Marian Mexicanu este nevoit să stea în izolare până pe 21 decembrie

De aproximativ o lună, Marian Mexicanu și Ana Maria au stat separați. După cele 22 de zile cât timp a stat izolat la domiciliu, cântărețul și-a mai făcut un test COVID. Din nefericire, rezultatul a fost unul pozitiv. În acest caz, artistul este nevoit să stea în izolare până pe data de 21 decembrie.

Pentru că în această perioadă îngrijorătoare, evenimentele private și spectacolele au fost anulate, Marian Mexicanu nu știe de unde a contractat virusul ucigaș. Pentru că are o responsabilitate pentru cei din jur, artistul a stat în toată această perioadă dificilă doar cu animăluțele sale.