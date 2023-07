Marian Mexicanu și iubita lui au aflat sexul primului lor copil: „Eu L-am rugat pe Dumnezeu” Ce nume au ales pentru bebelușul nenăscut încă?

In articol:

Marian Mexicanu și iubita lui cu aproape două decenii mai tânără vor deveni în curând părinți pentru prima dată.

Cei doi trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor, mai ales acum, când au primit o veste îmbucurătoare de la medicul specialist.

Marian Mexicanu va fi tată de fată

În cadrul unei emisiuni TV, artistul a vorbit despre cadoul pe care iubita sa i l-a făcut acum, la 50 de ani. Deși el mai are copii, spune că vestea că va fi iar tată l-a copleșit, cu atât mai mult cu cât Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea.

Din momentul în care a aflat că Ana-Maria este însărcinată, artistul spune că s-a rugat ca iubita lui să aducă pe lume o fetiță, lucru care este acum confirmat.

Marian Mexicanu și iubita lui au aflat sexul primului lor copil [Sursa foto: Facebook ]

Ana-Maria este însărcinată cu o fetiță, pe care deja cei doi amorezi știu cum o vor numi. Marian Mexicanu spune că, în numele iubirii pe care bruneta i-o poartă lui, au ales, înainte de a afla sexul bebelușului, ca cel mic să îi ducă lui numele mai departe.

Dacă era să aibă un băiat, atunci numele acestuia ar fi fost Marian. Însă, cum peste câteva luni își vor strânge în brațe fetița, au ales un nume derivat de la cel al artistului.

Miriam, așa o va chema pe copila lui și a iubitei sale.

"Acum, la 50 de ani, o să am cea mai frumoasă surpriză a vieții mele, ca doamna mea să spună așa: dacă e băiat, vreau să îl cheme ca pe tine, pentru că eu pe tine te iubesc cum nu am iubit pe nimeni, iar dacă este fată, vreau să o cheme tot un fel de Marian, dar puțin altfel, Miriam. Acum, să vedem... Eu L-am rugat pe bunul Dumnezeu să îmi dea fetiță… Eu am zis că e fată! Codițe, codițe... Miriam, gata!", a spus Marian Mexicanu, în cadrul unei emisiuni TV.