Marian Olteanu biografie: vârstă, unde s-a născut, studii

Cine e Marian Olteanu. Actorul a intrat în atenția fanilor după mai multe roluri în seriale românești, care i-au adus laude peste măsură. În prezent, Marian Olteanu revine pe micile ecrane cu un rol de excepție într-un alt serial.

Marian Olteanu biografie

Iată tot ce trebuie să știi despre acesta.

Maria Olteanu s-a născut la Vaslui pe 6 septembrie 1992 și au trecut doar câteva zile de la a 30-a aniversare a sa. Este un bărbat râvnit de doamne și domnișoare, datorită caracterului, talentului, dar și fizicului pe care îl are: 1.80 înălțime și niște ochi de o culoare superbă de verde.



Cine e Marian Olteanu [Sursa foto: https://www.instagram.com/marean.olteanu/?hl=en]

Dragostea pentru actorie, pentru exprimarea emoțiilor prin artă, l-a determinat să lase locul natal și să vină la București pentru a studia. Astfel, Marian Olteanu devine student al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale", la specializarea "arta actorului". După ce a terminat ciclul de licență, bărbatul a continuat și masterul la aceeași facultate, aceeași specializare și a absolvit în 2016. Viața la capitală a fost grea la început, ca pentru orice alt student care părăsește casa părintească pentru oportunitățile marelui oraș.

Actorul face parte din echipa celor de la Teatrul Mic din București, cu care a colaborat încă din 2017. A jucat într-o mulțime de piese teatrale și a primit și un premiu în 2018, "Cea mai bună interpretare masculină" în rolul Printzului Mic din "Apa Vie", o piesă de teatru. Deși a pornit inițial ca și actor de teatru și a jucat în mai multe piese cunoscute, Marian Olteanu a devenit cunoscut în momentul în care a ajuns la televizor.

Cum a fost venirea la București pentru Marian Olteanu

De aceea, cei mai mulți oameni îl cunosc după difuzarea unui serial în perioada 2019-2020. Datorită talentului și randamentului pe care întotdeauna le-a arătat la filmări, Marian Olteanu a primit mai multe roluri în televiziune, în filme sau seriale.

Marian Olteanu s-a desprins greu de meleagurile natale, însă știa că un oraș mare este singura șansă de a-și începe cariera de actor. Este singur la părinți, iar de aceea a primit toată dragostea și aprecierea părinților. Un impediment pe care l-a trecut până să vină la București a fost chiar iubita sa, o frumoasă brunetă cu care este împreună din anii liceului. Iubita lui era, pe atunci, plecată la Cluj-Napoca pentru a studia și de aceea s-a gândit și el să o urmeze. În cele din urmă, destinul i-a întors dorințele, iar astăzi Marian declară că venirea în capitală a fost cea mai bună decizie a vieții.



Marian Olteanu este actor la Teatrul Mic din București [Sursa foto: https://www.instagram.com/marean.olteanu/?hl=en]

În momentul în care a simțit că este pe un drum bun și sigur din punct de vedere profesional, actorul și-a adus iubirea la București, iar de atunci stau împreună. Deși lucrurile profesionale s-au așezat bine pentru el, începuturile au fost dificile pentru Marian Olteanu. Acesta a dezvăluit că a suferit de "depresia emigrantului", des întâlnită în rândurile persoanelor care se mută într-un nou oraș și nu știu de unde să apuce viața.



"Nu știam pe nimeni aici. M-am pregătit destul de mult pentru admiterea la UNTC. Am avut norocul de a intra și am intrat destul de bine, cam printre primii. Nu mă așteptam. Nu știam pe nimeni, deci fără nicio pilă și așa mai departe. Am avut așa-numita „depresie a emigrantului”. Mă rog, problema asta de adaptare. Primii doi ani nu vedeam decât căminul și școala. (…) Chestia asta că nu știam deloc Bucureștiul, acum 11 ani… Dar mi-a luat 2 ani să mă obișnuiesc. Acum mă simt ca acasă”, a declarat Marian Olteanu.





