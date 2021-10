Marian Râlea, unul dintre cei mai cunoscuți actori din România, nu a devenit niciodată tată. Bărbatul a dezvăluit care este adevăratul motiv pentru care nu are un copil: "Asta a fost viața..."

In articol:

Marian Râlea este unul dintre cei mai cunoscuți actori ai României. Bărbatul a făcut, de-a lungul vremii, parte din proiecte care au avut un succes răsunător în lumea filmului, însă a vorbit mereu cu modestie despre profesia lui.

Marian Râlea, despre profesia căreia i-a dedicat o viață de om

Actoria a fost întotdeauna prima pasiune a lui Marian Râlea. Artistul a mărturisit că de fiecare dată când a urcat pe scena teatrului sau a jucat într-un film a încercat să se dedice 100% proiectelor sale.

Totuși, marele actor a recunoscut că nu se bucură mereu de faptul că numele său a căpătat notorietate, pentru sunt momente când simte nevoia să fie un simplu om în ochii celor de acasă: "Sunt un om modest şi nu mi-am dorit niciodată să epatez sau să mi se audă vocea tare pe stradă, în metrou. De cealaltă parte, există şi anumite momente în viaţa actorului care sunt numai ale lui, şi atunci sigur că poate te deranjează cineva care strigă după tine "Magi","Mitu", sau "Sile", dar în momentul în care îi vezi cum zâmbesc când te salută, cât de bucuroşi sunt că te-au întâlnit, îţi transmit şi ție starea şi îţi dai seama că nu îţi mai aparţii, le aparţii lor.", a povestit Marian Râlea, pentru Viva.ro.

Care este motivul pentru care Marian Râlea nu a devenit niciodată tată?

Chiar dacă de cele mai multe ori marele actor a jucat alături de copii și și-a exprimat public dragostea pe care le-o poartă, Marian Râlea nu a putut să se bucure în viața personală de statutul de tată.

Întrebat dacă regretă că nu a reușit să aibă un copil, acesta a răspuns că nu se mai gândește la trecut, pentru că așa a fost să fie, dat fiind faptul că și-a dedicat aproape tot timpul carierei: "Ce regrete să mai am? Timpul a trecut, asta a fost viaţa, am fost preocupat de această poveste a scenei, a filmului, dar nu am niciun regret.", a mai precizat Marian Râlea, pentru sursa amintită.