Marian Vanghelie a agresat-o sau nu pe Oana Mizil?! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi! „Ne-am certat, situația e puțin delicată”

Oana Mizil și Marian Vanghelie [Sursa foto: Facebook] 13:57, iul 26, 2021

Presupusa bătaie pe care i-ar fi aplicat-o Marian Vangheliei Oanei Mizil a zguduit din temelii întregul showbiz. Se pare că femeia a ajuns sâmbătă, 24 iulie, la spitalul Elias din Capitală pentru îngrijiri de specialitate, după ce s-a certat cu soțul ei.

Ea a părăsit unitatea medicală duminică, 25 iulie, ajutată fiind de propriul frate. Pe fir a intervenit și poliția care a emis un ordin de restricție pe numele fostului primar al Sectorului 5.

Marian Vanghelie a ieșit public și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Oana Mizil și motivul pentru care aceasta a trebuit să ajungă de urgență la unitatea medicală. Chiar el a sunat la 112!

Marian Vanghelie, adevăratul motiv pentru care Oana Mizil a ajuns la spital

Se pare că într-adevăr, între cei doi a avut loc un schimb de replici aprins, iar Oanei Mizil i-a crescut tensiunea destul de mult, i s-au încleștat degetele și a avut nevoie urgent de ajutorul medicilor. Cel care a sunat la 112 a fost chiar Marian Vanghelie și a chemat un echipaj de Ambulanță.

Se pare că discuția în contradictoriu a fost auzită și de medici, iar odată ce Oana Mizil a ajuns la spital aceștia au chemat și poliția.

„Ne-am certat și din cauza cerții pe care am avut-o soției i s-a urcat tensiunea, are o problemă cu tensiuna și având o problemă cu tensiunea ne-am speriat, la un moment dat i se încleștase degetele și am chemat salvarea. Am chemat salvarea, a luat-o salvarea și au dus-o la spital la Elias, iar colegii care au venit au auzit că ne-am certat, am avut un dialog civilizat, eu i-am chemat pe oameni le-am zis că se întâmplă, mi-a zis că să fiu atent că dacă doamna are probleme cu tensiunea. Evident, conform legii, spitalul a chemat poliția că așa e formula medico-legală când pe fond de ceartă se crează un incident se cheamă poliția”, a declarat Marian Vanghelie, potrivit Spynews.ro .

Mai mult, fostul primar al sectorului 5 spune că el nu este o fire violentă, iar presupusa bătaie iese din discuție. Marian Vanghelie dă asigurări că nu a fost vorba despre niciun abuz fizic, ci doar despre o banală ceartă, despre care spune că este ceva uzual în familii.

„O să vedeți dumneavostă, o să auziți și de la ea, ne-am certat, eu nu lovesc. Într-o familie sunt multe probleme, asta e o situație intimă personală, nu cred că sunt singurul pe lumea asta care mă cert cu soția. Dumnevoastră o să vedeți zilele astea, o să fim la mare, o să vedeți că nu s-a întâmplat nimic. Ne-am certat vă spun eu, situația e puțin delicată, fiind persoană publică așa e viața, dacă nu era incidentul cu tensiunea nu mai venea nici salvarea și nici poliția” , a continuat Marian Vanghelie, conform sursei citate.

Marian Vanghelie: „ Ordinul de restricție e pe 5 zile”

Oamenii legii care au răspuns apelului medicilor de la Spitalul Elias au emis un ordin de restricție pe numele lui Marian Vanghelie, care, după declarațiile fostului edil de la sectorul 5, mai estte valabil doar trei zile. El spune că Oana Mizil este liberă să vină acasă când vrea.

”Ordinul de restricție e pe 5 zile, au trecut două zile, soția poate să vină când vrea, eu n-am voie să mă duc să o urmăresc în cazul în care vrea să discute cu mine. Suntem împreună”, a încheiat fostul edil.