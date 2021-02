Mariana de la Puterea Dragostei are un admirator secret? Concurenta a primit un buchet imens de trandafiri, chiar de Ziua Îndrăgostiților: “De ce mi-ai mulțumit în lacrimi?”

In articol:

Mariana de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai iubite concurente din sezonul trei al competiției fenomen de la Kanal D.

Frumoasa moldoveanca a cucerit atât inimile telespectatorilor, cât și al băieților din casa dragostei din Istanbul. Cristian Comănici luptă de foarte mult timp pentru roșcată, însă pare că bătalia pe care o duce este în zadar. Fratele Biancăi Comănici s-a declarat mulțumit de relația apropiată pe care o are cu Mariana.

Ba mai mult decât atâ, un alt pretendent al Marianei a fost Rareș. Tânrul a părăsit de curand competiția, însă pe rețelele de socializare pare că vrea să se reîntoarcă. Rareș a făcut mulți pași spre Mariana și nu a ezitat nici măcar o clipă să recunoască că o place.

Mariana de la Puterea Dragostei are un admirator secret?

Frumoasa moldoveanca a postat în mediul online mai multe imagini ch un buchet imens de trandafiri roșii. Tânăra, în vârstă de 26 de ani, pare că s-a bucurat mult de cadoul primit și a postat și un mesaj emoționant: “ Nu poți schimba ce se întâmpla in jurul tău ,pana nu începi sa schimbi ce se întâmpla in interiorul tău ...❤️”.

Mariana de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Comentariile primite de la Rareș[Sursa foto: Instagram]

Mariana de la Puterea dragostei, prima reacție după ce s-a zvonit că ar fi animatoare: „Nu îmi e rușine!”

Venirea Medei în casa Puterea dragostei a adus la suprafață noi dezvăluiri despre trecutul Marianei.

Noua concurentă a afirmat că a lucrat cu Mariana în mai multe cluburi, iar ceilalți concurenți au ajuns la concluzia că a fost dansatoarea.

Aceasta a negat aceste zvonuri și a mărturisit că a fost clientă falsă.

„ Nu îmi e rușine să spun! Am muncit și la club, am fost clientă falsă, am fost hostess, am muncit și la cazino. Care este problema?! N-am fost damă de companie, cum spunea Alexandra”, a declarat Mariana de la Puterea dragostei.

