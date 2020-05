Mariana de la Puterea dragostei este sau nu virgină?

In articol:

Jador a făcut marți, 5 mai, un live pe pagina lui de Instagram. Spre surprinderea fanilor, una dintre persoanele prezente pe live-ul artistului a fost Mariana. Fosta concurentă de la Puterea dragostei a acceptat propunerea lui de intra și ea live.

Mariana nu a vrut să își arate fața în timpul live-ului pentru că și-a schimbat telefonul și nu era aranjată. Între cei doi a început o discuție aprinsă, plină de glume și apropouri. Mariana, care a declarat de nenumărat ori că-l iubește pe Jador, a fost întrebată de cântăreț dacă simte la fel în continuare.

Jador: Mariana, mă mai iubești?

Mariana: Când o să mă iubești și tu

Jador: Mă iubesc gagicile. Iubiți-mă toate!

Mariana a observat că în camera lui Jador se aflau multe jucării și ursuleți de pluș în spatele lui, primite probabil de la fane. De aici, discuția a dus într-o altă direcție. Artistul i-a făcut o propunere indecentă Marianei.

Mariana: De unde ai jucăriile?

Jador: De la gagicile mele. Am jucării sexuale, îți dau ce vrei tu. Auzi, Mariana, dar mai ești virgină?

Mariana: Da, sunt. Vrei să fii ginecologul meu?

Jador: Dacă nici după Puterea dragostei nu te-ai dezvirginat...e grav, Mariana. Nu, mersi. Am fost prea mult ginecolog și nu mai vreau

Mariana: Nu pot să cred ce idiot ești!

Unde a ajuns Mariana de la Puterea Dragostei, după ce a plecat din emisiune!

Mariana de la Puterea dragostei a fost eliminată din show și după câteva săptămâni petrecute în Istanbul s-a întors acasă.

Acasă pentru Mariana înseamnă într-un sat din Republica Moldova, acolo unde locuiesc mama și bunica ei.

În aceste condiții, Mariana ține greu legătura cu fanii ei de la Puterea dragostei. Recent, Mariana a făcut un live de pe ulițele satului, alături de două fete și cu diverse sunete de animale pe fundal.

”A trebuit să ies din ograda lui bunica, pe uliță, să caut un loc unde am semnal, pentru că aici nu am semnal bun. Oricum trebuia să ies, pentru că m-am certat cu mama și bunica. Ele nu sunt tinere si au alte concepții”, a povestit Mariana în live-ul ei. (Citeste si: S-a aflat! Care este numele real al lui Jador de la „Puterea Dragostei” și ce studii are solistul)