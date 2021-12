Mariana de la Puterea Dragostei i-a spus ADIO iubitului ei! Cei doi s-au despărțit. Chiar tânăra a confirmat separarea

In articol:

Mariana de la Puterea Dragostei i-a luat pe toți prin surprindere, în urmă cu ceva timp, atunci când anunța că are o relație și că este foarte fericită. Totuși, fosta concurentă a cometiției fenomen de la Kanal D nu a dorit să spună cine este misteriosul iubit și nici nu a postat nicio fotografie cu el.

Ba mai mult decât atât, Matiana l-a ținut ascuns ceva timp pe băiatul cu care s-a iubit, până s-au și despărțit.

Frumoasa moldoveancă a anunțat, seara trecută, pe contul ei de Instagram, că este o femeie singură. Tânăra nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume și să le mărturisească celor care o susțin că nu are o relație în momentul de față. Ei bine, Mariana de la Puterea Dragostei este din nou singură, după despărțirea de misteriosul iubit!

Mariana de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Mariana de la Puterea Dragostei își dorește să devină mamă

La cel 27 de ani, Mariana are planuri serioase cu viața ei, printre care să devină mamă. Sora ei a născut de curând, iar aceasta a fost extrem de fericită că a devenit, oficial, mătușă. Mariana povestește în cadrul emisiunii “Totul despre Puterea Dragostei”, moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, cum a dezvoltat acest sentiment matern, încă de mică.

“Am avut grijă de nepoata mea, care acum are nouă ani. Când era mică stătea foarte mult timp cu mine, pentru că sora mea era la facultate. Am avut grijă de ea de când avea două săptămâni și la un moment dat îmi spunea mamă. E o senzație pe care abia aștept să o trăiesc și eu, să am copiii mei și să îmi spună mamă.” , a declarat Mariana.

Mariana de la Puterea Dragostei

