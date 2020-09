Mariana de la Puterea Dragostei suparata ca Paul a făcut-o falsa

In articol:

Mariana a fost anunțată de susținătorii ei că Paul, după ce a plecat de la Puterea Dragostei, a făcut un top al persoanelor false din casă, iar ea a fost pe locul 3. Inițial, Mariana a crezut că sunt minciuni, pentru că îl credea pe acesta un prieten, însă când a văzut dovezile, a izbucnit.

”Era frumos să-mi spună lucrul ăsta în fata. Altceva ce să zic! Nu mă intereseaza ce spune lumea despre mine, persoanele care mă cunosc cu adevărat și care și-au dorit lucrul ăsta, știu cum sunt eu”, a spus Mariana de la Puterea Dragostei supărată de ce a aflat despre Paul.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

Paul de la puterea Dragostei a făcut un top al celor mai falși concurenti

Paul, după descalificarea de la Puterea Dragostei, a făcut topul celor mai falși concurenți

Invitat al unui vlog după ce a ieșit de la Puterea dragostei, Paul a făcut un top 3 al fetelor pe care el le consideră false. ”O să încep cu locul trei, acolo unde este Mariana. Și vă spun și de ce. Mariana nu e în emisiune persoana care e și în afară. E o persoană bună, dar in emisiune joacă un rol. Pe locul doi este Adriana și normal, pe locul întâi este Alexandra”, a spus Paul.

Când a ajuns la băieți, Paul s-a gândit un pic, pentru că dacă pe primul loc nu a avut nici o problemă sa spună că este Marinescu, cel cu care s-a bătut, pe locul doi consideră că este Cristi Comănici și pe locul 3, George.

Paul a fost descalificat în urma unui conflict pe care l-a avut cu Cristian Marinescu. După ce a ieșit din emisiunea Puterea Dragostei, Paul a afirmat că a fost provocat de Marinescu, și nu doar el, ci toți băieții, însă el ”s-a aprins mai repede”.

„Toți băieții am fost provocați, dar eu am reacționat. Am avut o zi mai proastă... chestii personale. Eu am simțit ceva pentru că i-am pus o întrebare și în emisiune și mereu evita pentru că el nu are o personalitate”, a povestit Paul de la Puterea Dragostei (VEZI AICI intreaga dezvaăluire a lui Paul legată de conflictul cu Marinescu)